Covid, crescono ancora i contagi: 4.243 nuovi casi, 15 i decessi

Coronavirus: l’andamento dei contagi in Toscana

I casi Covid registrati in Toscana sono 4.243 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 6.958 tamponi molecolari e 20.405 tamponi antigenici rapidi. L’età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa: 23% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più.

I ricoverati sono 685 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 82,3 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 258.213 i casi complessivi ad oggi a Firenze (865 in più rispetto a ieri), 66.115 a Prato (127 in più), 74.001 a Pistoia (206 in più), 41.464 a Massa Carrara (218 in più), 90.965 a Lucca (545 in più), 101.956 a Pisa (458 in più), 76.181 a Livorno (423 in più), 80.988 ad Arezzo (505 in più), 58.599 a Siena (505 in più), 43.881 a Grosseto (391 in più).

Complessivamente, 27.196 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.435 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

Sono 5.595 (251 in più rispetto a ieri, più 4,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 804, Nord Ovest 2.171, Sud Est 2.620).