Covid, 5.165 nuovi contagiati: età media 49 anni. Otto i decessi

covid mascherina - © salvatore bruno

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.165 su 22.711 test di cui 2.473 tamponi molecolari e 20.238 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 24,85% (80,3% sulle prime diagnosi). L’età media nuovi positivi odierni è di 49 anni: 10% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più .

I ricoverati sono 631 (8 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 81,5 anni.

I casi di positività sul territorio

Sono 347.599 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.359 in più rispetto a ieri), 84.780 a Prato (352 in più), 99.179 a Pistoia (357 in più), 61.102 a Massa (228 in più), 131.752 a Lucca (616 in più), 145.287 a Pisa (580 in più), 111.358 a Livorno (417 in più), 113.199 ad Arezzo (451 in più), 89.045 a Siena (538 in più), 66.768 a Grosseto (267 in più).

Complessivamente, 73.828 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.560 in più rispetto a ieri, più 2,2%).