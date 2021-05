Covid, 529 nuovi contagi in Toscana su 23.293 tamponi. 17 i morti

Mascherine contro il Coronavirus

Sono 529 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi).

Rispetto al giorno precedente si registra una diminuzione dei casi (erano 651) a fronte di un numero dei test sostanzialmente uguale e con un tasso di positività che ieri era del 2,80%.

L’età media dei nuovi positivi è di 40 anni circa: 22% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio: sono 64.821 i casi complessivi ad oggi a Firenze (163 in più rispetto a ieri), 21.648 a Prato (58 in più), 22.204 a Pistoia (49 in più), 13.030 a Massa-Carrara (24 in più), 24.104 a Lucca (24 in più), 28.647 a Pisa (24 in più), 17.109 a Livorno (22 in più), 21.942 ad Arezzo (111 in più), 13.276 a Siena (26 in più), 8.436 a Grosseto (28 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

I ricoverati nei letti covid sono sono 1.117 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 182 in terapia intensiva (5 in meno).

Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 78,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto.

Sono 6.499 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 2.107 a Firenze, 563 a Prato, 602 a Pistoia, 518 a Massa-Carrara, 645 a Lucca, 682 a Pisa, 407 a Livorno, 424 ad Arezzo, 296 a Siena, 167 a Grosseto, 88 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.