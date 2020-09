Covid, abbonamento treno: ecco come richiedere il rimborso

Buone notizie per gli abbonati al servizio ferroviario regionale: come annunciato e a seguito della decisione del Governo, Trenitalia ha reso note le modalità con cui richiedere il rimborso per gli abbonamenti non utilizzati dagli utenti a causa Covid.

Con l’inevitabile riduzione delle corse durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria, era nata immediatamente la necessità di garantire una forma di ristoro agli utenti fissi del trasporto pubblico regionale. Dopo le aziende del tpl su gomma, finalmente anche Trenitalia ha pubblicato sul proprio sito internet i moduli per far richiesta di rimborso per gli abbonamenti regionali e gli abbonamenti integrati Pegaso e Unico Metropolitano.

Entro il 15 ottobre, dunque, tutti coloro che non hanno potuto utilizzare il servizio ferroviario durante i mesi del lockdown per il quale avevano però sottoscritto l’abbonamento, si vedranno ricompensare per il mancato servizio. Come? Ricevendo un voucher di importo pari all’ammontare del valore dei giorni non fruiti per acquistare altri titoli di viaggio Trenitalia oppure prolungando il proprio abbonamento (non oltre il 15 ottobre 2021). Per chi, invece, non avesse necessità di acquistare altri titoli di viaggio o di prorogare l’abbonamento è possibile anche richiedere il rimborso della spesa sostenuta.

Quali abbonamenti saranno rimborsati

Saranno rimborsati gli abbonamenti non utilizzati in relazione al periodo di emergenza compreso tra il 9 marzo e il 15 ottobre 2020.

Come sarà calcolato il rimborso?

Il rimborso sarà calcolato in misura proporzionale in giorni di mancato utilizzo tra il periodo di non utilizzo e il periodo di validità dell’abbonamento, in base a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva. Ad esempio se l’abbonamento mensile aveva una validità di 31 giorni e si dichiara di non averlo utilizzato per 10 giorni, il rimborso sarà pari a 10/31 del valore dell’abbonamento.

Come chiedere il rimborso

Per richiedere il rimborso, è necessario compilare – per ciascun abbonamento – la dichiarazione sostitutiva presente sul sito di Trenitalia nella sezione apposito unitamente al modulo di richiesta da consegnare o inviare a Trenitalia con allegata la fotocopia o la scannerizzazione o la foto dell’abbonamento (solo per richieste tramite mail)e del documento d’identità (salvo consegna in biglietteria attraverso identificazione e apposizione della firma sulla dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla).