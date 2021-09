Covid, calano i casi e aumentano i ricoveri: 491 nuovi positivi

Covid

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 491 su 19.442 test di cui 8.243 tamponi molecolari e 11.199 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri, i casi sono in calo a fronte di un numero maggiore di tamponi: nel report precedente i contagi erano 525 su 18.236 test, con un’incidenza di positivi del 2,88%.

L’età media dei 491 nuovi positivi è di 39 anni circa : 21% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 459 (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 59 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 56 anni, di Arezzo

I casi di positività sul territorio

Sono 75.625 i casi complessivi ad oggi a Firenze (139 in più rispetto a ieri), 25.061 a Prato (71 in più), 25.668 a Pistoia (69 in più), 14.463 a Massa (10 in più), 28.161 a Lucca (35 in più), 32.458 a Pisa (46 in più), 20.337 a Livorno (34 in più), 25.087 ad Arezzo (31 in più), 15.398 a Siena (38 in più), 10.621 a Grosseto (18 in più).

Sono 10.416 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (26 in più rispetto a ieri, più 0,3%). Sono 12.295 (67 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.700, Nord Ovest 5.936, Sud Est 1.659).