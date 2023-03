Covid, il bollettino della Toscana: 218 nuovi casi e un decesso

- © Cryptographer

Sono 218 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Al momento risultano pertanto 7.999 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 162 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. Si registra nuovo decesso: una donna di 94 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 325 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi: di questi l’8,6% è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 425.966 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (61 in più rispetto a ieri), 103.679 in provincia di Prato (10 in più), 123.455 a Pistoia (9 in più), 83.460 a Massa-Carrara (9 in più), 173.491 a Lucca (28 in più), 186.416 a Pisa (29 in più), 146.956 a Livorno (15 in più), 143.705 ad Arezzo (20 in più), 113.895 a Siena (17 in più) e 89.225 a Grosseto (18 in più).

In 7.837 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (9 in più rispetto a ieri, più 0,1%).