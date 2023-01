Covid, il bollettino della Toscana: 87 nuovi casi e un decesso

Un test rapido per il Covid-19 – © Alexandra Koch da Pixabay

Sono 87 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Al momento risultano pertanto 53.428 positivi, -3,3% rispetto a ieri. Di questi 197 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 81 anni.

Sono stati eseguiti 203 tamponi molecolari e 852 tamponi antigenici rapidi: di questi l’8,2% è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 423.523 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (17 in più rispetto a ieri), 103.202 in provincia di Prato (2 in più), 122.957 a Pistoia (2 in più), 82.990 a Massa Carrara (6 in più), 172.629 a Lucca (13 in più), 185.105 a Pisa (11 in più), 146.075 a Livorno (12 in più), 142.838 ad Arezzo (9 in più), 113.056 a Siena (4 in più) e 88.558 a Grosseto (10 in più).

In 53.231 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.789 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%).