Covid, in Toscana 370 nuovi casi di positività. Quattro i decessi

coronavirus in ospedale

Sono 370 in più rispetto a ieri (345 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico) i nuovi casi di positività al Coronavirus, età media 39 anni. Ad oggi in Toscana sono 298.086 le persone colpite dal Covid-19. I guariti raggiungono quota 282.523 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.627 tamponi molecolari e 30.153 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 8.086 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.184, +0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 303 (4 in più rispetto a ieri), di cui 45 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 87,8 anni, 2 residenti a Pisa, 1 a Siena, 1 a Grosseto.

Sono state effettuate 6.171.093 vaccinazioni, 9.884 in più rispetto a ieri (+0,2%). La Toscana è la 2° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96% delle 6.428.855 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 168.226 per 100mila abitanti (media italiana: 158.184 per 100mila).

Sono 82.420 i casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 27.231 a Prato (24 in più), 28.239 a Pistoia (46 in più), 15.572 a Massa (12 in più), 30.228 a Lucca (28 in più), 34.952 a Pisa (29 in più), 22.132 a Livorno (44 in più), 26.687 ad Arezzo (28 in più), 17.843 a Siena (47 in più), 12.227 a Grosseto (38 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 145 i casi riscontrati nell’Asl Centro, 112 nella Nord Ovest, 113 nella Sud est.

Ricoveri, guarigioni e decessi

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 303 (4 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 45 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Le persone guarite a tutti gli effetti sono 282.523 (307 in più rispetto a ieri, più 0,1%), le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Sono 7.379 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 2.382 a Firenze, 653 a Prato, 685 a Pistoia, 546 a Massa Carrara, 699 a Lucca, 738 a Pisa, 428 a Livorno, 565 ad Arezzo, 365 a Siena, 222 a Grosseto, 96 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.