Dalla Toscana a X-Factor i fiorentini Manitoba e il livornese Blue Phelix 

Manitoba - © Claudia Pajewski

Les jeux sono faits! I giochi sono fatti! Nella serata di 22 ottobre a X-Factor il celebre programma che vuole scoprire i giovani talenti italiani della musica si sono decisi i musicisti e le band che si sfideranno nel lungo percorso fino alla finale. Nella “Last Call” Manuel Agnelli insieme al fumettista Gipi ha scelto Little Pieces of Marmalade, Meleancholia e i fiorentini Manitoba.

I Manitoba sono una “vecchia conoscenza” per intoscana. Il duo fiorentino formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi (coppia anche nella vita) ha partecipato infatti al Rock Contest del 2016 in cui conquistò il secondo posto vinto poi dagli /handlogic. Hanno scritto su facebook: “Per fare musica insieme abbiamo sempre messo a rischio il nostro amore e la nostra amicizia. Per fare musica insieme ci siamo sempre messi in gioco e siamo sempre stati pronti a essere umili e a imparare tutto quello che era neccessario imparare. Non smetteremo mai di rischiare e di imparare: per questo siamo pronti a X-Factor”.

I Manitoba nel “salottino” di intoscana con “Ti schianterai contro di me”



Nella categoria “Under uomini” Emma Marrone insieme all’artista Dardust ha scelto oltre a Blind e Santi anche il livornese Blue Phelix nome d’arte di Francesco Franco. La sua storia di conquista della libertà aveva molto colpito i giudici fin dall’inizio.

“Per me i vestiti non hanno un’identità di genere. – aveva dichiarato Blue Phelix alle prime selezioni– Quando mi metto un vestito mi sento sicuro di me, libero e bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa. Con questi video faccio vedere che io esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui. Livorno mi è sempre stata stretta, intatti tre anni fa mi sono trasferito a Londra. Prima di trasferirmi avevo paura di far vedere chi sono veramente. Lì mi sono reso conto di chi voglio essere. Mi ha aiutato a esprimere la parte di me che era stata repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio degli altri. Cosa me ne frega ora? Niente! Non me ne frega un cazzo”.



Sono così decisi i 12 concorrenti che si sfideranno nelle prossime puntate. Per le “Under donne” di Hell Raton: CmqMartina, Casadilego, Mydrama. Per gli “Over” di Mika: Vergo, Eda Marì, N.a.i.p.. Per i “Gruppi” di Manuel Agnelli: Manitoba,Little Pieces of Marmalade e Meleancholia. E per gli “Under uomini” di Emma Marrone: Blind, Santi e Blue Phelix.

Noi augurariamo a tutti buona fortuna e che l’X- FACTOR sia con voi!