Didacta, la Toscana protagonista nel costruire la scuola del futuro

Firenze e la Toscana al centro del dibattito nazionale sulle prospettive future della scuola. E’ quanto hanno sottolineato a più riprese il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella nel corso dell’inaugurazione di Didacta Italia. La fiera in corso fino a domenica 22 in Fortezza da Basso è il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola. Si rivolge a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia .

“Con l’inaugurazione di Didacta – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, – oggi abbiamo un appuntamento nazionale che dà il senso di come la Toscana e Firenze siano al centro del dibattito nazionale sulla scuola. E’ un evento che si è svolto per la prima volta cinque anni fa, è stato interrotto per la pandemia, ma oggi si ripropone con grande successo. E’ un luogo dove su formazione e scuola si imposta un dibattito importantissimo sulle prospettive a livello nazionale”.

“Sono contento – ha concluso Giani – che Didacta si consolidi e si presenti sempre con maggiori espositori, occasioni di dibattito e di presenze autorevoli“. Giani ha ricordato che il 50 per cento dei 108 milioni ricevuti dall’anticipazione del Fondo di coesione sociale sono stati destinati alla scuola. Impegno di dare respiro internazionale, per creare occasioni in Europa e nel Mediterraneo.

Per il sindaco di Firenze, Dario Nardella “Didacta è l’occasione per ribadire la centralità di Firenze nel panorama nazionale. Siamo qui anche per ribadire la centralità della nostra città, domani è atteso il ministro Bianchi. Vogliamo anche rilanciare l’attività di Indire: spero che il ministro proceda rapidamente per una soluzione dopo le dimissioni della presidente. E anche per partire con il progetto ambizioso del centro nazionale di formazione dei formatori che è un aspetto per noi molto importante“. Nardella ha inoltre ricordato il pacchetto di investimenti di 100 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, per rinnovare tutta la struttura scolastica ed educativa del nostro paese.

Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, in un messaggio inviato all’inaugurazione ha definito Didacta “una preziosa occasione di dialogo e confronto a ogni livello. Il ricco calendario di eventi formativi e informativi, insieme alle tante altre iniziative in programma nei prossimi giorni, rende ancora una volta questa fiera un significativo punto di riferimento per il mondo della scuola e dell’istruzione“. “Così – aggiunge Casellati – didattico, tecnologico, sociale e pedagogico, e, allo stesso tempo, un’opportunità per valorizzare e promuovere l’impegno e lo spirito di iniziativa di migliaia di docenti, educatori, personale e dirigenti scolastici“.

Nel suo messaggio la Presidente del Senato ha poi detto di aver “particolarmente apprezzato la decisione di dedicare questa quinta edizione di Fiera Didacta Italia a Maria Montessori: una donna eccezionale e una scienziata di straordinaria originalità. La potenza rivoluzionaria delle sue idee, così come il suo impegno sul piano educativo e pedagogico, per stimolare nei bambini spontaneità, creatività, libertà e immaginazione è da sempre un modello cui guardare“.

Il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini ha invece ricordato che Didacta avrà uno spin off in Sicilia, dal 20 al 22 di ottobre grazie a un rapporto di collaborazione con Regione Sicilia e Fiera Siciliana.