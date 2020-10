Domenica 25 ottobre in Toscana alla riscoperta del territorio con la “Camminata tra gli olivi”

Camminata tra gli olivi

Emozionarsi per le piccole cose come passeggiare tra gli olivi secolari, godersi una merenda di pane e olio, visitare un vecchio frantoio, partecipare alla raccolta delle olive. Domenica 25 ottobre torna in 84 città italiane e in 16 regioni la “Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi” promossa dall’Associazione Città dell’Olio.

Non è un evento come tanti, ma un’occasione per riscoprire la bellezza dei gesti semplici e dei paesaggi familiari ed è anche un modo per promuovere il turismo dell’olio e rilanciare l’economia di piccole comunità. La Camminata tra gli Olivi è anche un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Le iniziative

Tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata (dai 2 ai 7 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico. Non mancheranno, durante la giornata di celebrazione dell’olio extravergine di oliva e di chi lo produce, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, raccolta delle olive, mini-tour alla riscoperta di chiese, musei e palazzi storici e ricette tipiche con prodotti locali. L’esperienza sarà accompagnata da guide esperte e anche da olivicoltori e frantoiani. L’evento è organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid.

I comuni toscani che partecipano alla Camminata

In Toscana sono ben 17 i comuni che partecipano all’iniziativa. Barberino Tavarnelle e Reggello in provincia di Firenze, in provincia di Siena: Castellina in Chianti, Cetona, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, in provincia di Grosseto: Castel del Piano, Pitigliano, Seggiano, Semproniano, in provincia di Livorno: Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, in provincia di Arezzo: Castiglion Fiorentino, in Provincia di Pisa: Vicopisano.

Per vedere tutti gli eventi: https://www.camminatatragliolivi.it/citta-e-itinerari/