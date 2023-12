Marina Piperno – produttrice e regista

Cinema, libri e pensieri, nell’incontro dedicato alla creatività delle Donne

Il Laboratorio Immagine Donna, associazione fiorentina no profit che da oltre quarant’anni promuove il cinema delle registe internazionali, propone il consueto appuntamento di fine anno, incentrato sulla migliore produzione culturale e artistica delle donne, per costruire un nuovo pensiero collettivo, contro la violenza e per la promozione della parità di genere.

L’evento si chiama Donne in primo piano, tra cultura e creatività, si svolge in collaborazione con il Comune di Firenze, ed ha come principale obiettivo far conoscere e promuovere le più interessanti esperienze creative e culturali del panorama femminile. L’incontro, che da Firenze si apre al mondo, offre una panoramica nuova, attenta alle realtà che si muovono, tra ricerca e creazione, tra impegno sociale e cambiamento della mentalità, in direzione della libertà, dell’inclusione e della parità dei diritti. L’appuntamento è il 18 dicembre, sia in presenza, al Cinema La Compagnia, che in modalità online, con il Webinar dedicato, visibile sui canali social di Laboratorio Immagine Donna (per partecipare cliccca qui).

Il programma di “Donne in primo piano, tra cultura e creatività”

La giornata di interventi propone un programma, nella giornata di lunedì 18 dicembre, suddiviso in due fasi: la mattina, dalle 9.30, incontro dedicato alle scuole superiori di primo grado, con la presenza degli allievi dell’Istituto Comprensivo G. Pieraccini di Firenze, che assisteranno alla proiezione del film La Bicicletta Verde, capolavoro di Haifaa Al-Mansour, scelto tra quelli proposti dal Laboratorio, nell’ambito del progetto di formazione internazionale per l’insegnamento inclusivo e socio-emozionale “Erasmus Plus CLOSE: il cinema da vicino”.

Alessia Bettini, vicesindca del Comune di Firenze porterà i suoi saluti istituzionali e consegnerà il “Premio eccellenza didattica negli audiovisivi” al corto Make Me Care, realizzato della classe 5AL del Liceo delle Scienze Umane Elsa Morante. Ad aprire i lavori sarà Paola Paoli, direttrice del Laboratorio Immagine Donna, mentre a moderare saranno altre due esponenti dell’associazione, Maresa D’Arcangelo e Silvia Lelli.

Il pomeriggio si prosegue, alle 15.30, con un panel rappresentativo del panorama culturale internazionale al femminile contemporaneo, che sarà in dialogo con le partecipanti in presenza e online. L’incontro è finalizzato a scambiarsi esperienze, discutere questioni emerse nel corso dell’anno, condividere soluzioni e buone pratiche, fare report sulle attività svolte o in corso di svolgimento. Un confronto che si pone nella sfera socio-culturale diametralmente opposta alla violenza sulle donne: evidenziare e promuovere la presenza femminile nel mondo artistico e culturale, contribuisce a cambiare in positivo la visione delle donne nel mondo, in cui le donne non siano solo vittime designate ma protagoniste e progettiste di un futuro migliore per tutti .

Intervengono al panel alcune esponenti di Projektado Collektive, collettivo internazionale di giovani donne, che si muovono tra arte, design e comunicazione, per un’indagine sulla possibilità di trovare parole e immagini sul tema della violenza; Camilla Trombi, direttrice del Festival Films Femmes Mediterranée, di Marsiglia che racconta “Mare nostrum, dirigere un Festival di Cinema e Donne in tempi di guerra”; Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, per un intervento su “L’Archivio dei miracoli. Progetto “Dimmi”; Diana Dambrowska, docente di Cinema all’Università di Łodz che aprirà “Una f inestra sul cinema femminile polacco”; Marina Piperno, decana della produzione e distribuzione indipendente in Italia, che parlerà del suo nuovo film: Le valige della storia, tratto dal tesoro di esperienze e di inediti familiari sul quale, insieme a Luigi Faccini, ha fondato il genere “autobiografia partecipata”; Emanuela Piovano, regista, produttrice e distributrice Kitchenfilm, che annuncerà un nuovo Festival dei Festival di Cinema e Donne, che si svolgerà a Rimini nella primavera 2024; la regista Costanza Quatriglio, che proporrà un confronto sul tema “Sostiene Costanza: riflessioni tra cinema, donne e tutto il resto”; la giornalista Elisabetta Vagaggini, che presenterà il libro “Le conoscevo bene. Storie di Donne che fanno il Cinema” (Ed. La Vela) per una panoramica sul ruolo delle attrici, nel cinema di ieri e di oggi; Amalie Rothschild, documentarista e fotografa, che interverrà su “Stare al passo con i tempi, Nuove idee, Nuovi f ilm”; Daniela Turco, saggista, critica cinematografica, firma di FilmCritica che farà un omaggio alla regista del cinema femminista scomparsa, “Occhi blu capelli ner”, Chantal Akerman”; la scrittrice Raffaella Nardi, che presenterà il suo esordio narrativo I cannibali (Ed. Rossini) e, in quanto curatrice del programma Frau-Donna, per l’Istituto di Cultura Tedesco di Firenze, introdurrà il reading dal vivo dell’attrice Laura Cioni, con letture da Malina 20:22, di Chiara Guarducci.

L’evento è ad ingresso libero. Info: www.http://www.iwfffirenze.it