Dr. Vranjes Firenze entra nel gruppo L’Occitane, vendite triplicate nel 2023 per i profumi di lusso

Paolo Vranjes, maestro profumiere e fondatore della Dr. Vranjes

Il marchio di profumi di lusso fiorentino Dr.Vranjes entra nel gruppo L’Occitane, un colosso nel settore. La vendita da parte del gruppo Bluegem – il fondo di private equity che deteneva le quote di maggioranza – rappresenta, a detta dello stesso fondo, “una pietra miliare significativa nello sviluppo di successo” dell’azienda. I dettagli finanziari della transazione non sono stati diffusi e l’operazione verrà perfezionata entro la fine del primo trimestre di quest’anno. Bluegem, nella procedura di vendita, è stato assistito da Rothschild & Co.

Dal 2017, sotto la guida di Bluegem, Dr. Vranjes ha più che triplicato le vendite, superando i 42 milioni di euro nel 2023. Negli ultimi sei anni, l’azienda fiorentina ha guadagnato redditività significative e triplicato la forza lavoro, con un aumento sostanziale delle vendite digitali che ora costituiscono oltre un quarto del fatturato totale.

Oggi Dr.Vranjes ha una rete di 28 negozi monomarca e 650 punti vendita, consolidando la sua presenza internazionale, soprattutto in Asia.

“Bluegem – ha detto Paolo Vranjes, fondatore e presidente di Dr. Vranjes Firenze – ha supportato la nostra visione strategica e ha consentito una crescita significativa, onorando al tempo stesso la ricca eredità di Dr. Vranjes. Con il supporto di Bluegem abbiamo raggiunto traguardi significativi ed è con grande orgoglio che consegno l’eredità del Dr. Vranjes a L’Occitane Group, un gruppo noto per la sua illustre eredità e la sua vasta portata globale”.

Una storia fiorentina

Una storia lunga 40 anni, nata dalla passione per le fragranze di Paolo Vranjes che si è formato prima nella bottega di profumi e tessuti del nonno e poi, da grande, come farmacista e chimico. Nel 1983, fonda l’Antica Officina del farmacista in via San Gallo, nel centro del capoluogo toscano. Sono anni di crescita e affermazione, fino a che nel 1999 l’azienda lancia la fraganza, ormai iconica, “Rosso Nobile” e si conferma leader nel settore delle fragranze di lusso per ambieti in Italia e all’estero.

Il 2008 segna una crescita importante per il marchio. La società diventa Dr.Vranjes Firenze e per sigillare il legame con la città, tutte le fragranze diventano complementi di arredo unici grazie alla forma ottagonale della cupola del Duomo che caratterizza ogni prodotto. Nel 2017 si concretizza la partneship finanziaria con il fondo di private equity BlueGem, per accelerare l’internazionalizzazione.

Gli anni della pandemia non hanno scalfito il successo del marchio fiorentino. Durante il lockdown – si ricorda – la Dr. Vranjes Firenze ha convertito un’intera linea produttiva per realizzare un gel disinfettante per le mani, che ha distribuito gratuitamente negli ospedali e nelle rsa del territorio.

Gli ultimi due anni segnano un’altra svolta, con il lancio di nuovi progetti e prodotti, come la nuova collezione eau de parfum.