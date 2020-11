É stato adottato Bibe il cane più anziano del Parco degli animali di Scandicci

Bibe con le sue nuove padrone

Una storia a lieto fine quella di Bibe il cane più anziano (12 anni) del Canile rifugio Parco degli animali. Dopo oltre ventiquattro mesi in attesa di un’adozione, finalmente una famiglia lo ha scelto. In tutto questo tempo Bibe non è stato solo, perché ad accudirlo, a farlo svagare e sgambare ci hanno pensato il personale e i volontari che operano nella struttura del Comune di Firenze, con la quale l’Amministrazione Comunale di Scandicci è convenzionata da nove anni. Adesso che ha una casa ad accoglierlo e l’affetto dei nuovi proprietari, però, Bibe avrà finalmente la vita che si merita.

“Un’ottima notizia, una storia che rinfranca – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – perché i cuccioli piacciono sicuramente di più, e a volte per gli animali più anziani la speranza di un’adozione non diventa realtà. Non è così questa volta, non è così per Bibe, grazie ad una famiglia che ha fatto una scelta di responsabilità e alla quale va il nostro grazie. Un sentito ringraziamento anche al Canile rifugio Parco degli animali, che ci garantisce un servizio esemplare per quanto riguarda i cani trovati sul territorio. In tantissimi casi vengono dati in adozione a famiglie che desiderano garantire una vita finalmente serena a questi animali. L’invito a tutte le persone interessate è a contattare il Parco degli animali, a visitarlo, e quando possibile ad adottare cani e gatti di tutte le età”.

Il Parco degli animali

Il Canile rifugio Parco degli animali di Firenze, che ha sede a Ugnano in via del Pantanino 11, nei nove anni di convenzione con il Comune di Scandicci ha accolto 68 cani trovati sul territorio (il dato è relativo alla prima metà del 2020). Per 55 di questi è riuscito a trovare nuovi padroni adottivi, e in tre casi a restituirli ai proprietari che li avevano smarriti. Solo negli ultimi due anni e mezzo, durante i quali il Comune di Scandicci con le varie alternanze ha avuto mediamente quattro cani inseriti, le entrate totali sono state 13, nove delle quali si sono già risolte con le adozioni degli animali.

Il Parco degli animali è una struttura all’avanguardia che si sviluppa su un’area di 2,5 ettari e ospita i cani ex randagi del comune di Firenze e dei comuni convenzionati di Fiesole, Scandicci, Impruneta, Calenzano, Lastra a Signa, San Godenzo, Londa, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, oltre che cani sottoposti a sequestro penale, in convenzione con la LAV (Lega Anti Vivisezione) di Roma.

Può ospitare oltre 100 cani, grazie a 54 box di 15 mq ciascuno collegati direttamente con aree di sgambamento che variano da un minimo di 250 mq a un massimo di 500, e dispone di un ambulatorio veterinario e di una sala parto per eventuali canine gravide.

Il Parco è gestito direttamente da dipendenti comunali e dispone di un direttore sanitario con reperibilità 24 ore su 24 che segue attentamente tutti i cani. La pulizia dei box e delle aree di sgambamento è effettuata mattina e sera 7 giorni su 7.

Per contatti: Parco degli animali del Comune di Firenze (viuzzo del Pantanino 11 – Ugnano) 0557352018, 055753224; fax 0552625089, email adozioni.animali@comune.fi.it .