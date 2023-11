Cambiamenti climatici e rischi ambientali: le tecnologie per salvare il pianeta a Earth Technology Expo

Earth Technology Expo

La prevenzione dai fenomeni climatici, l’analisi dei rischi ambientali, le partite della transizione ecologica e digitale sono i temi al centro di Earth Technology Expo, la manifestazione dedicata ai progetti, agli investimenti e alle infrastrutture green per l’adattamento climatico e la tutela del territorio dai grandi rischi naturali, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 18 novembre, con un’anteprima il 14 novembre a Palazzo Vecchio con la conferenza internazionale “Mare Climaticum Nostrum”.

200 scienziati a confronto sulla prevenzione

Dal’alluvione nelle marche del settembre 2022, con 13 vittime, a quella appena vissuta in Toscana nelle aree di Campi Bisenzio, Motemurlo e Quarrata, con 8 vittime e l’area produttiva e manifatturiera in ginocchio, sono quattro gli eventi estremi devastanti vissuti in Italia nell’ultimo anno che hanno portato morte, devastazione e perdite per oltre 15 miliardi di euro.

La quattro giorni di Earth Technology Expo proporrà soluzioni e tecnologie al servizio della prevenzione, per affrontare la grande sfida climatica nella transizione ecologica e digitale.

Promossa da EWA – Fondazione Earth and Water Agenda, insieme alla Protezione Civile, all’Ispra/SNPA, al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e all’ANBI, Earth Technology Expo vedrà 200 tra scienziati, esperti, rappresentanti delle istituzioni, tecnici specializzati, ricercatori, operatori sul campo, per quattro giorni impegnati in 100 incontri sui problemi e sulle strategie per mitigare i rischi climatici aumentando la conoscenza e la coscienza dei pericoli incombenti, e per attivare le difese e le auto-difese contro eventi meteoclimatici sempre più estremi come incendi, terremoti, frane, alluvioni, ondate di calore sempre più premature e persistenti e rischi vulcanici di cui sono un esempio gli episodi registrati nei Campi Flegrei.

Il programma di Earth Technology Expo

Satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale, modelli climatici frutto della ricca produzione scientifica italiana, saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop e presentazioni durante le quattro giornate a ingresso gratuito.

Tra gli eventi di quest’anno l’innovativo progetto che mette l’Intelligenza Artificiale al servizio dei nuovi piani comunali di Protezione Civile grazie ad un sistema di chat in tempo reale col cittadino, utile a capire e a contestualizzare eventuali situazioni di rischio. E ancora, le tecnologie più innovative per l’osservazione della Terra dallo spazio e l’educazione dei cittadini alla gestione dei rischi.

Protagonista come sempre la Protezione Civile che dedicherà la sua presenza alla presentazione in anteprima di IT-Alert sistema nazionale di allarme pubblico ed allo sviluppo della campagna “Io non rischio”.

Allo sviluppo delle tecnologie alleate nelle attività di riduzione, informazione e gestione dei rischi verrà dedicato il convegno in programma il 16 novembre alla presenza, tra gli altri, del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, nel corso del quale sarà presentato il primo format con Intelligenza Artificiale per la gestione dei piani comunali di Protezione Civile.

In programma anche la mostra “Looking Beyond. Guardare oltre” a cura di Filippo Maggia frutto della collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio S.p.A./e-GEOS, sulle tecnologie satellitari per l’osservazione della Terra e la tutela del patrimonio naturale e culturale.