Istituto degli Innocenti

Emergenza profughi dall’Ucraina: l’Istituto degli Innocenti di Firenze è pronto ad accogliere i bambini in fuga dalla guerra. La storica istituzione, da sempre in prima linea quando si parla di infanzia, si è messa a disposizione della Commissione per le adozioni internazionali e del Governo italiano.

L’obiettivo è di offrire un supporto nei percorsi di accoglienza di bambini e ragazzi ucraini in fuga dal teatro di guerra. L’Istituto degli Innocenti parteciperà anche alla rete di accoglienza che si sta strutturando in Regione Toscana, e a Firenze in particolare, rendendo disponibili i posti nelle proprie comunità di accoglienza per bambini e per nuclei madre-bambino .

“Le autorità italiane – spiega in una nota l’Istituto degli Innocenti – sono al lavoro per creare le condizioni delle partenze in sicurezza e corridoi speciali per i minori e nuclei familiari in fuga dal Paese sotto attacco delle truppe russe e per predisporre la prima accoglienza”.

L’istituto fiorentino darà il proprio supporto, così come già accaduto per l’emergenza Afghanistan che ha visto gli Innocenti accogliere nuclei familiari che hanno trovato riparo in Italia dal regime talebano.

“La nostra storia – commenta la presidente dell’Istituto Maria Grazia Giuffrida – è una storia di accoglienza lunga sei secoli e anche in questo caso diamo il nostro supporto per ospitare bambini e bambine in fuga dalla guerra, con le madri, per poter dare loro non solo la salvezza ma anche la possibilità di immaginarsi e di costruire un futuro“.

L’appello dei consoli onorari della Moldova

In campo in queste ore anche i consoli onorari della Moldova a Bari, Firenze, Ascoli Piceno e Torino che lanciano un appello via Facebook alla luce dell’alto numero di famiglie ucraine che si sono rifugiate in Moldova.

I profughi in fuga dalla guerra sono in attesa dei ‘corridoi umanitari‘. Chiunque fosse in condizione di offrire ospitalità temporanea a mamme e bambini può rivolgersi al console onorario di Firenze al numero 3341766164.