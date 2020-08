Ferragosto all’insegna della prudenza, divieti ed eventi annullati

Fuochi Sant’Ermete 02 FDM – ph.Nicola Vivoli

Da Forte dei Marmi a Tirrenia, passando per Bilancino sarà un Ferragosto all’insegna della prudenza.

Chi più, chi meno, tutte le amministrazioni comunali sono corse ai ripari, soprattutto alla luce del recente aumento dei contagi tra i giovani e i giovanissimi, avvenuto se non per rientri dall’estero, dalla movida estiva.

A Forte dei Marmi il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso all’arenile nelle ore notturne (dalle 21 alle 6 del mattino) e che resterà in vigore fino a fine mese.

A preoccupare sono anche i gavettoni, tipici del 15 agosto, che potrebbero trasformarsi in un’occasione di contatto troppo ravvicinato. Quindi niente giochi o scherzi con l’acqua in varie località. A Viareggio, ad esempio, dove il primo cittadino ha vietato i gavettoni su tutto il territorio comunale per l’intera giornata di domani, Ferragosto.

Anche i singoli stabilimenti balneari hanno annullato gli eventi in programma, in alcuni casi già da tempo, preferendo offrire ai propri clienti una serata all’insegna del relax ma evitando di favorire l’occasione per violare le norme anti assembramento.

Annullata anche la classica “spiaggiata” di Ferragosto a Tirrenia. Il rischio di assembramenti è troppo alto e la spiaggiata in programma questa sera, 14 agosto, al Bagno degli Americani, spiaggia libera attrezzata della località pisana, non si farà. Lo hanno reso noto i gestori dello stabilimento balneare spiegando che “alcuni episodi accaduti anche in Toscana negli ultimi giorni e il testo, pienamente condivisibile, dell’ordinanza del 12 agosto del presidente della Regione Toscana ci portano a ispirarci alla maggior prudenza possibile”.

“La spiaggiata al Bagno degli Americani – prosegue la nota – serve a dare ordine e servizi a quanti (migliaia in tutto il litorale) vogliano ogni anno passare la notte sul mare. Oggi l’emergenza sanitaria ci porta a non contraddire questi principi ma a non creare, con la musica dal vivo e riprodotta, ulteriori presupposti per assembramenti che vanno assolutamente evitati. Stasera dunque sarà possibile trascorrere la serata in spiaggia ma rispettando le regole e senza eventi particolari. Ci sarà il mare. E il bar e il ristorante resteranno aperti. Ma rassicurano i gestori: “Saranno rafforzate le misure per la sicurezza di tutti in spiaggia: utilizzeremo i termoscanner all’ingresso e adotteremo tutte le precauzioni di sicurezza necessarie”.

Dovranno rassegnarsi anche gli amanti dei fuochi d’artificio di mezza estate. Un po’ ovunque sono stati annullati. Quelli in programma sul Lago di Bilancino sono stati rinviati al 2021. Qui ogni anno sono centinaia quelle che accorrono tra mugellani, turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese. La scelta è stata di evitare che potessero trovarsi a distanza troppo ravvicinata lungo la riva rendendo difficoltoso il distanziamento e il controllo.

Niente paura però, non mancheranno certo le alternative per passare una serata, quella di stasera, o una giornata, quella di domani, allegra e spensierata. Senza assembramenti. Qui, ad esempio, trovate i nostri consigli per un 15 agosto versiliese fuori dalle solite rotte