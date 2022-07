Volterra, il teatro romano si riaccende con il suo festival

Locandina del festival - © pagina FB Festival Internazionale Teatro Romano

Le tragedie greche, le terzine di Dante, la danza sulle note di Čajkovskij, ma anche le colonne sonore dei film più celebri, le parole di Pasolini e il Pinocchio di Collodi: queste sono solo alcune delle proposte del Festival Internazionale del Teatro Romano, che nell’anno di Volterra Capitale toscana della cultura spegne 20 candeline. Dal 9 luglio al 4 agosto oltre 20 appuntamenti che saranno ospitati nei luoghi più ricchi di storia e arte della città, tra le terme del teatro romano, il giardino del museo etrusco e il chiostro della pinacoteca civica.

“Mi commuove essere arrivati a quest’edizione”, rivela Simone Migliorini, direttore artistico del festival, “tutto è partito da uno slancio giovanile e anche quest’anno siamo qua”. “Vent’anni per un festival sono un traguardo molto raro , in Italia è un proliferare di festival che poi vanno a morire; qui invece c’è la qualità delle proposte e dei testi”, commenta Giovanni Antonucci, presidente di giuria del premio Ombra della Sera, che ogni anno omaggia i grandi del teatro.

Quest’anno il festival inizia anche un nuovo percorso di sperimentazione con spettacoli in lingua inglese, grazie alla collaborazione di oltremanica di Julia Holden, produttrice teatrale e direttrice artistica, fondatrice di J.Productions, società specializzata nell’ospitare e produrre spettacoli teatrali in lingua inglese di alta qualità in tutta Italia. Il regista e drammaturgo Justin Butcher riporterà sul palco (in versione ridotta) il suo “Speaking Dante”, dopo il successo della maratona di 24 ore con la Divina Commedia in lingua inglese che si era tenuta in occasione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Gli spettacoli nell’area delle terme del teatro romano si tengono sempre alle 21:30. Attese le presentazioni dei libri “Giacomo Puccini. Nato per il teatro” di Paola Massoni (14 luglio, ore 17:30 al teatro Persio Flacco); “La mia insolita Toscana” di Giada Angeli (16 luglio 17:30, pinacoteca civica); “La candela di Caravaggio” di Nicola Fano (4 agosto 17:30, pinacoteca civica). Il 28 luglio (17:30) Jan Noble, poeta e sceneggiatore cinematografico, porterà nel giardino del museo etrusco Guarnacci “Prometheus annegato”, performance poetica in lingua inglese per il bicentenario dalla morte di Percy Bysshe Shelley.