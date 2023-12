Festività da tutto esaurito per Firenze: mezzo milione di presenze con il 60% di turisti stranieri

©NicolaNeri Feste Natale 2023 Firenze

Tra Natale, Capodanno e Epifania, Firenze registrerà circa mezzo milione di presenze nelle strutture ricettive, circa la metà di quelle attesa in tutta la Toscana. A dirlo è il Centro Studi Turistici di Firenze che ha effettuato una indagine su un campione di 375 strutture ricettive della città (116 hotel e 259 strutture extralberghiere). Un trend che conferma i buoni risultati ottenuti già con il ponte dell’8 dicembre in tutta la regione, basti pensare ad Arezzo e Lucca.

A Firenze, per l’Immacolata, le strutture ricettive hanno registrato un tasso di occupazione superiore all’80% con oltre 100mila pernottamenti, adesso le prenotazioni sono cresciute: nelle strutture alberghiere del 5,3% e del 3% in quelle extralberghiere. In generale, si stima che il movimento turistico in città aumenterà del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratterà in prevalenza di turisti stranieri, bel il 61,5%, mentre la quota stimata per gli italiani si attesterà al 38,5% del totale.

©NicolaNeri Feste Natale 2023 Firenze

Il 25% dei pernottamenti sono attesi per i giorni del Natale, mentre il rimanente 75% del movimento è previsto nei giorni successivi al Natale, la fine dell’anno e l’Epifania. Le presenze nelle strutture ricettive della città dovrebbero attestarsi a 495mila. I pernottamenti stimati per gli stranieri sono circa 304 mila, a fronte dei 190 mila attesi per gli italiani.

Tra le nazionalità a prevalere saranno ancora quelle europee, in particolare tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, olandesi, belgi, francesi. Per le provenienze extraeuropee, sono segnalati in aumento statunitensi, brasiliani, coreani e australiani. Rallentano invece le provenienze da Spagna e Ungheria, mentre in calo risultano gli arrivi da Giappone, Cina, India, Russia, Canada, Polonia e Repubblica Ceca.