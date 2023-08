Firenze, bus e tramvia gratis per studenti e nuovi abbonati: dal 23 agosto le domande

Autobus, tramvia e treni cittadini gratis per un anno per studenti e nuovi abbonati, poi sconti per gli utenti storici. È il bonus del trasporto pubblico locale per i residenti del Comune di Firenze che partirà dal prossimo mese: dal 23 agosto e fino al 5 ottobre si potrà presentare la domanda per aderire all’iniziativa. È richiesto solo il pagamento di una quota di iscrizione – chiamata “di fedeltà” – pari a 50 euro con la presentazione della dichiarazione Isee (non importa di che valore), che diventano 110 euro se non si presenta la dichiarazione.

Chi può richiedere il bonus

Gli abbonamenti annuali avranno validità dal primo settembre e dal primo ottobre di quest’anno. Hanno diritto al bonus – fino ad esaurimento fondi, ossia 6 milioni di euro – gli studenti nati tra il primo gennaio 2005 e il 30 aprile 2010, i nuovi abbonati e quelli storici (che hanno già acuistano nei 18 mesi precedenti la domanda un abbinamenti urbano)

Lo quota fedeltà dovrà essere pagata solo da studenti e nuovi abbonati, mentre il costo dell’abbonamento sarà pagato dal Comune. Gli abbonati storici invece riceveranno un contributo di 50 euro per uno sconto sul prezzo dell’abbonamento annuale Firenze Urbano e potranno anche cumulare il bonus con altre agevolazioni.

Come si richede il bonus

Per ottenere l’agevolazione è necessario scaricare sul proprio cellulare l’app IF-Infomobilità Firenze, registrarsi ed entrare nella sezione “Party con noi” e inserire i dati richiesti, quindi codice fiscale, carta d’identità e numero codice della dichiarazione Isee. Quest’ultimo non è obbligatorio, ma permette di abbattere la quota fedeltà da 110 a 50 euro indipendentemente dal valore della dichiarazione.

Conclusa la procedura il passaggio successivo è sul webshop di Autolinee Toscana. Dopo la registrazione, selezionare “Acquista nuovo abbonamento” e poi la categoria “Firenze urbano”. Da qui scegliere il proprio abbonamento che sarà: “Urbano capoluogo 12 mesi” per gli utenti storici che riceveranno lo sconto di 50 euro; “Urbano 6 mesi + Bonus Tpl Firenze” per i nuovi abbonati e studenti che otterranno l’agevolazione.

La verifica dell’utilizzo del mezzo pubblico per ottenere l’estensione dell’agevolazione

La promozione vale 6 mesi estendibili di altri 6, automaticamente e gratuitamente, se verranno rispettate alcune condizioni di utilizzo attraverso l’App If per verificare l’effettivo utilizzao del mezzo pubblico. Ecco come.

Aprire l’app If con la localizzazione attiva e nella sezione “Party con noi” cliccare su “Condividi viaggio” (disponibile dal primo ottobre) e selezionare le fermate del proprio viaggio. Si dovranno condividere almeno 15 viaggi, non più di due al giorno, entro il 31 dicembre 2023.

Maggiori informazioni sulla pagina del Comune di Firenze.