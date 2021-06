Una Firenze così non l’hai vista mai. Turismo esperenziale con ‘Destination Florence Plus’

Destination Florence Plus

Sono già un centinaio gli alberghi di Firenze presenti sulla piattaforma “Destination Florence Plus”, creata per offrire un’offerta unica e unificata, che possa rilanciare Firenze come meta turistica dopo l’emergenza sanitaria del Covid-19 , presentando la città “come non l’hai mai vista”. Le strutture aderenti propongono su “Destination Florence Plus” tariffe esclusive che includono altri servizi disponibili soltanto sul marketplace ufficiale. L’iniziativa, infatti, è nata per coinvolgere gli albergatori e, a cascata, tutti gli altri operatori della filiera turistica di Firenze e dei suoi dintorni con l’obiettivo di fare sistema e offrire i migliori servizi alle migliori tariffe per spingere tutti insieme la ripresa di un turismo più consapevole.

Sconti, promozioni, esperienze

“La strada della sinergia e della promozione congiunta è quella giusta”

L’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione tra gli operatori all’interno del Destination Florence Convention & Visitors Bureau, che ha portato alla nascita di una piattaforma ufficiale con tariffe alberghiere disponibili esclusivamente su “Destination Florence Plus”, operatori turistici selezionati in base alla qualità e l’obiettivo di reinvestire tutto sul territorio. Per ogni camera prenotata su “Destination Florence Plus”, il visitatore ha diritto a un codice promozionale con sconti fino al 30% su una selezione di prodotti turistici tra tour, esperienze e degustazioni. Tra questi, ci sono un tour in sidecar con arrivo alla splendida distilleria del Gin “Peter in Florence” per una visita guidata con degustazione; un tour agli Uffizi la mattina presto per godersi i capolavori della Galleria senza folla; una passeggiata a cavallo nel Chianti con degustazione di vino. “Un’iniziativa, quella della piattaforma, che da corpo all’intervento di rilancio che abbiamo condiviso in un momento di profonda crisi del turismo per la città” ha detto Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana. “La buona adesione delle strutture è un segnale decisamente positivo, significa che la strada della sinergia e della promozione congiunta è quella giusta”.

La qualità prima di tutto

Tutti gli operatori presenti su “Destination Florence Plus” sono stati selezionati seguendo criteri qualitativi molto alti, il rispetto di un codice etico e sono aziende rigorosamente toscane. La campagna “Destination Florence Plus” – inserita all’interno della più ampia campagna “Toscana, Rinascimento senza fine” – è rivolta principalmente al mercato italiano ed europeo e potrà adattarsi anche ad altri mercati in base all’andamento delle riaperture internazionali, sarà attiva fino a dicembre 2021, mentre la call rivolta agli operatori è sempre aperta . La campagna di promozione turistica sul digitale, messa in campo da Destination Florence Convention & Visitors Bureau è sostenuta anche da Comune di Firenze, Camera di commercio di Firenze e Fondazione Cr Firenze. Il lancio della campagna è stata anche l’occasione per la piattaforma di Destination Florence di cambiare pelle, avvicinarsi al turista proponendo un nuovo tipo di approccio e un nuovo racconto del viaggio.

Verso la ripresa

“È il momento di sostenere la filiera che ruota attorno al turismo”

“Firenze vuole farsi trovare pronta e proiettarsi verso la ripresa” ha detto il sindaco Dario Nardella. “Non solo per i prossimi mesi, ma per tutto il 2022. E vuole farlo con strumenti concreti in grado di dare slancio alla nuova fase di Rinascimento. I segnali di questi giorni sono buoni: c’è voglia di tornare a visitare i nostri musei e a frequentare i nostri teatri, con le grandi istituzioni culturali che stanno ripartendo. Ora è il momento di sostenere l’intera filiera che ruota attorno al settore del turismo, uno tra i più colpiti dal Covid, e di lavorare insieme in vista dell’apertura delle frontiere e di un ‘green pass’ che dovrà essere non solo europeo ma internazionale. In questa visione si inserisce il potenziamento del progetto portato avanti con Destination Florence in linea con le nostre azioni per un turismo di qualità, puntando sui soggiorni lunghi e promuovendo percorsi alla scoperta delle meraviglie nascoste e insolite della nostra città e del nostro territorio”.

La presentazione di “Destination Florence Plus”

Un tema nuovo ogni mese

La personalizzazione della piattaforma è stata pensata per far sentire il turista parte integrante di Firenze e per rivolgersi a diverse nicchie di visitatori a cui proporre una visione e delle esperienze con focus e tematiche create ad hoc . Ogni mese, infatti, la piattaforma si tinge di un tema diverso con il claim ‘Be’ per raccontare una destinazione accogliente e dinamica in grado di adattarsi al modo di essere dei suoi visitatori. Dopo il lancio di Be.Long, progetto permanente, Maggio è stato il mese del Be.Music, ispirato al teatro del Maggio musicale fiorentino, giugno del Pride e dell’inclusività con Be.Yourself, luglio sarà il mese dedicato alla mostra di palazzo Strozzi e all’arte moderna con Be.Modern, agosto con Be.Cool guarderà all’Estate Fiorentina e settembre sarà dedicato al divertimento con focus dedicati al vino e ai locali in città, con il claim Be.Happy.

Un sito dinamico, un’esperienza sicura