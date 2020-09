Moda: Firenze Fiera riparte dopo il Covid con Florence Trend

La fiera Florence Trend

Il mondo fieristico riparte da Firenze. È tutto pronto infatti nel capoluogo toscano per la prima fiera messa in piedi dopo la chiusura generalizzata causata dal Covid-19. Il mondo dell’home, decor e gift si ritroverà alla Fortezza Da Basso, dall’11 al 13 settembre, con la fiera Florence Trend.

Il protocollo Firenze Fiera Sicura

La società organizzatrice FiviT ha accolto la richiesta delle aziende dedicate alla decorazione della casa, all’articolo da regalo e al garden, concretizzando in pochi mesi il nuovo appuntamento fieristico. La sicurezza degli espositori e dei visitatori è assicurata dal protocollo e dalle procedure, messe in atto da Firenze Fiera con il protocollo Firenze Fiera Sicura, che consente il riavvio, in totale tranquillità, dell’attività espositiva.

Ogni aspetto della fiera si svolgerà con una particolare attenzione alla sanificazione, al distanziamento, alla creazione di percorsi e spazi che consentano lo svolgimento dell’attività “in sicurezza”.

Il settore fieristico verso la ripresa

Protagonisti di Firenze Trend saranno l’home decor e gift, con le ultime tendenze e le novità nel campo dell’arredo casa, dell’articolo da regalo, oggettistica, garden e outdoor.

“Florence Trend è un sogno realizzato e un motivo di enorme soddisfazione – spiega Fabio Balletti, amministratore unico di FiviT – nonostante questo periodo di crisi che ha visto una battuta d’arresto in molti settori economici, Florence Trend crede nella ripresa e si fa promotore di un approccio positivo verso il business, fondamentale per i tempi attuali“.

Il salone accoglie brand storici e consolidati, accanto a nuovi espositori, proponendo anche una serie di attività e di servizi digitali innovativi.