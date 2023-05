Firenze Parcheggi devolve l’incasso di Natale all’associazione “Un Amico per tutti”

Firenze Parcheggi - © Firenze Parcheggi

Dal 2015, ogni anno, Firenze Parcheggi, gestore delle aree di sosta nel capoluogo toscano, devolve l’intero incasso della giornata del 25 dicembre, di tutti i suoi parcheggi, a favore di iniziative o associazioni che si occupano di bambini. L’azienda ha così deciso di devolvere l’incasso di Natale 2022, che è stato di 14.761,00 euro, a “Un Amico per tutti“, organizzazione di volontariato con sede nel Mugello che aiuta i bambini affetti da gravi malattie onco-ematologiche e i loro familiari.

“Il giorno di Natale è un giorno speciale per molti di noi, ma lo è soprattutto per i bambini – ha dichiarato Carlo Bevilacqua, amministratore delegato di Firenze Parcheggi. – Per questo motivo Firenze Parcheggi, come ogni anno, destina gli incassi di questo giorno a enti che dedicano la loro attività no-profit ai bambini. Quest’anno abbiamo individuato, tra gli enti che operano sul nostro territorio, l’associazione “Un amico per tutti”. Sappiamo che i volontari dell’associazione operano nella sfera dell’Ospedale Meyer e siamo certi che sapranno usare nel migliore dei modi questo contributo. Portare un conforto e rivedere un sorriso in una famiglia – ha concluso Bevilacqua – è per noi un’immensa gioia“.

“Siamo stati sorpresi dalla donazione di Firenze Parcheggi – ha dichiarato Giampiero Cecchini, Presidente dell’associazione Un Amico per tutti. – La cifra è straordinaria per una piccola associazione come la nostra composta di soli volontari, questo ci permetterà di aggiungere progetti importanti a quelli che già stiamo portando avanti nei reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatra dell’Ospedale Meyer di Firenze per i piccoli pazienti e loro famiglie. Siamo onorati e immensamente grato per questo”.

L’associazione

“Un Amico Per Tutti” è nata nel febbraio 2013 in seguito alla perdita di Manuel Cecchini, un bimbo di soli 10 anni che improvvisamente si è ammalato di Leucemia Mieloide Acuta e che, nonostante abbia combattuto come un “supereroe”, non è riuscito a vincere la sua battaglia. Genitori, parenti e amici, a cui nel tempo si sono aggiunti diversi volontari, hanno deciso di continuare a combattere anche per lui attraverso la creazione di quest’associazione.

L’associazione promuove iniziative di raccolta fondi per sostenere direttamente il reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer anche attraverso l’acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio, utili alla ricerca e all’assistenza medica. Favorisce iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle malattie ematologiche e sulla donazione di sangue, plasma e midollo osseo, ma soprattutto s’impegna per migliorare la qualità della vita nel reparto per aiutare chi è costretto a viverci per lunghi periodi.

Le donazioni di Firenze Parcheggi

Da quando è nata questa iniziativa, Firenze Parcheggi ha devoluto l’incasso di Natale a Federazione malattie Rare infantili Onlus di Torino nel 2015, alla scuola primaria di San Ginesio, paese del Maceratese colpito del terremoto del 24 Agosto 2016, all’associazione CUI I Ragazzi del Sole ONLUS – Gruppo di Campi Bisenzio nel 2017, alla Fondazione Tommasino Bacciotti nel 2018, nel 2019 a Helios Onlus, nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato devoluto l’incasso del 25 dicembre ma sono stati donati 3 ventilatori polmonari al Pronto Soccorso di Careggi mentro lo scorso anno la donazione è andata alla Lilea Onlus.