Florence Cocktail Week 2023

Nella città natale del conte Camillo Negroni tiene alta la bandiera della mixology la Florence Cocktail Week. La kermesse del bere consapevole e di qualità taglia il traguardo della settima edizione: quest’anno coinvolge 46 cocktail bar di Firenze dal 17 al 23 aprile.

Sette giorni di eventi diffusi in cocktail bar selezionati per una serie di appuntamenti, eventi, presentazioni di prodotti e di libri, masterclass che hanno come filo conduttore il bere consapevole e di qualità .

La Florence Cocktail Week si rivolge a neofiti e appassionati di mixology con l’obiettivo di far conoscere le diverse strutture in città e l’expertise dei barman stessi. A dimostrazione di come la cultura del bere di qualità ne abbia fatta di strada dai tempi del conte Negroni.

L’opening party di Florence Cocktail Week

La settimana prende il via lunedì 17 aprile con l’Opening Party ufficiale di Florence Cocktail Week presso Serre Torrigiani. Tanti pop up bar dedicati alle aziende sponsor con i bartender e i cocktail bar di Florence Cocktail Week e Tuscany Cocktail Week riuniti per una sera nello stesso luogo.

Si rinnova poi il pop up pizza e con i migliori pizzaioli fiorentini e toscani, 3 spicchi Gambero Rosso, postazioni food dedicate alle eccellenze gastronomiche italiane e toscane. Con la musica di Leo Tolu DJ.

Il caffè Gilli a Firenze – © Pagina Facebook Gilli

Caffè storici, cene e pizze stellate

Tra i tanti appuntamenti in calendario torna il tour dei caffè storici per scoprire curiosità aneddoti e segreti di questi locali: tappa finale da Gilli in Piazza della Repubblica per un assaggio di Negroni. Per il terzo anno consecutivo ecco gli appuntamenti con “Dining with the Spirits” e “Pizza with the Spirits”. Chef e pizzaioli fiorentini e toscani chiamati a rivisitare le loro ricette per utilizzare gli spirits. Da non perdere la cena con i critici gastronomici Leonardo Romanelli e Giuseppe Calabrese, al fianco dello chef Vito Mollica di Chic Nonna per una cena dai sapori revival anni ‘80.

Il cocktail a base di olio toscano

Non poteva mancare per la settimana della mixology una proposta in anteprima: “Il Magnifico”, un cocktail a base dell’olio vincitore del premio il Magnifico 2023. L’olio Delicate Maurino del Frantoio Franci è alla base del signature cocktail realizzato da Simone Covan, Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora.

Un futuro dietro il bancone

Florence Cocktail Week è anche un’occasione d’incontro per domanda e offerta di personale e quindi in prospettiva per un futuro occupazionale nel mondo della mixology. “Giovani Studenti” e “Giovani Talenti” sono le due iniziative indirizzate agli studenti degli Alberghieri e ai giovani bartender. Iniziative in collaborazione con Antonia Lo Casto, docente di sala e bar presso Istituti Alberghieri e Scuole di Formazione Professionale di Firenze e Prato.

Paola Mencarelli

“Le nostre cocktail week non sono manifestazioni standardizzate – racconta Paola Mencarelli-. Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere ogni anno il format, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo diventano monotoni. Creare o cavalcare tendenze fresche e di valore è per me un modo per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti”.

Un modello da esportazione

Firenze è stata la prima delle cocktail week organizzate da Paola Mencarelli: una formula ormai da esportazione visto che nel tempo si sono aggiunte Venice Cocktail Week e Cortina Cocktail Weekend.

La settima edizione di Florence Cocktail Week, patrocinata dal Comune di Firenze e con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, diventa anche ambasciatrice della città. Merito della collaborazione con la Tel Aviv Cocktail Week, che si terrà nella capitale israeliana dal 14 al 20 maggio. Ecco quindi la rassegna di guest shift “Tel Aviv Cocktail Week goes to Florence Cocktail Week!”.