Forte dei Marmi, i cani-bagnino salvano cinque giovani in mare

Scuola cani salvataggio

Due cani-bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio domenica 6 agosto hanno salvato cinque ragazzi nel mare davanti alla spiaggia libera di ponente di Forte dei Marmi. I giovani stavano facendo il bagno e non riuscivano a rientrare a riva a causa delle correnti, che in quel tratto di mare scavano buche e tirano verso il largo. Due golden retriever e i loro conduttori sono così intervenuti in acqua per trarre in salvo il gruppo in difficoltà che chiedeva aiuto.

E così Sandro con Kelly, Gabriele con Beatrice e Riccardo Iacopetti, bagnino della Open Service società cooperativa, sono intervenuti e con non poca fatica sono riusciti a portare tutti in salvo. Una volta arrivati in spiaggia i super bagnini sono stati circondati da applausi e coccole.

Scuola Cani Salvataggio Firenze

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione europea dedicata alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori per il soccorso in mare. Le unità cinofile vengono impiegate nella sorveglianza delle spiagge durante la stagione balneare, in collaborazione con la guardia costiera.