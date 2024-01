Giovanisì in tour: il viaggio nelle scuole toscane ricomincia da Cortona

Il camper per il tour di Giovanisì

Riparte martedì 16 gennaio il camper di “Giovanisì in Tour”, la terza fase del viaggio in tutte le province per portare la Regione tra le ragazze e i ragazzi e far conoscere le opportunità che l’istituzione, attraverso il proprio progetto regionale per i giovani, offre per la loro crescita e autonomia sul fronte dello studio, del lavoro e della formazione.

13 tappe da Cortona all’Elba

Prima tappa all’I.I.S. “Luca Signorelli” di Cortona. Poi altre 13 soste che si concluderanno con quella duplice all’Istituto Tecnico “G. Cerboni” e all’I.S.I.S. “R. Foresi” di Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Sarà un percorso di oltre 3500 chilometri, durante il quale interverranno anche il presidente Eugenio Giani, che sarà presente il 22 gennaio all’I.I.S.S “A. M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino, e l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli, che incontrerà ragazze e ragazzi dell’ITET “A. Benedetti” di Porcari per la fermata del camper in programma il 5 febbraio.

“Questo viaggio è partito ad aprile scorso e ci porterà ad incontrare da vicino oltre ventimila ragazze e ragazzi”, sottolinea il presidente Giani che ribadisce l’importanza dell’iniziativa “grazie alla quale continuiamo a portare l’istituzione fuori dalle proprie mura per far conoscere quello che viene messo in campo per i più giovani”. “È fondamentale – conclude il presidente – che studentesse e studenti possano scegliere la propria strada consapevoli e informati, seguendo i propri sogni e le proprie inclinazioni”.

In viaggio per il tuo presente con Giovanisì

Il tour resta all’insegna del claim “In viaggio per il tuo presente” e con “I Care” di Don Milani come messaggio ispiratore. Ogni tappa continua a caratterizzarsi con il consueto format suddiviso in più slot dalla durata di circa 20 minuti per coinvolgere più classi contemporaneamente, prevedendo anche uno scambio di idee con gli studenti per condividere obiettivi, ambizioni e sogni, raccogliere le loro proposte per la Toscana, incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica.

“Giovanisì in tour” nasce anche grazie al dialogo avviato durante il percorso partecipativo sul territorio compiuto nei mesi scorsi che ha coinvolto oltre 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori toscane, eletti nei Consigli d’istituto, nelle Consulte provinciali e nel Parlamento regionale. Del team del camper, insieme allo staff di Giovanisì, fa parte anche l’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni, gruppo di formatori, provenienti dal mondo del teatro.