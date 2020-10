Giovanisì in tour torna online: protagoniste le #StoriePossibili

Giovani

Torna in modalità digitale “Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani”. Si tratta della diciassettesima tappa del format informativo promosso da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, che si terrà all’interno del programma online di Internet Festival.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 11 sulla piattaforma Google Meet, per partecipare sarà necessario iscriversi su Eventbrite.

L’evento farà parte degli eventi online dei T-Tour, i percorsi orientativi ed educativi di Internet Festival dedicati agli studenti, principalmente delle scuole superiori.

Le #StoriePossibili dei beneficiari di Giovanisì

Protagoniste saranno le #StoriePossibili di alcuni degli oltre 340.000 beneficiari del progetto regionale, con un focus sulle esperienze di chi ha scelto di investire e costruirsi un futuro nel settore dell’innovazione.

Come Giulia, che grazie al bando “Creazione d’impresa – Microcredito” ha fondato un’azienda che crea sistemi robotizzati, gestendo la programmazione software e la progettazione meccanica ed elettronica. Ma anche Paolo che dopo la laurea in astrofisica, grazie ad un tirocinio non curriculare, è stato assunto in un’azienda che opera nel settore aerospaziale e ora si occupa in particolare della costruzione di un microscopio per poter eseguire esperimenti di biologia all’interno della Stazione Spaziale Internazionale.

Opportunità anche nella formazione professionale

A raccontare la loro storia saranno anche Marco e Nicola che hanno colto le opportunità di Giovanisì nell’ambito Studio e Formazione. Marco frequentando un corso ITS (Istruzione Tecnica Superiore) “Ener Tech” promosso dall’ITS Energia e Ambiente per diventare “Tecnico superiore per la Digital Energy” e Nicola frequentando invece un corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) nell’ambito della Cyber Security, grazie al quale attualmente lavora per una grande azienda multinazionale del settore. Infine Stefano, responsabile informatico, ci parlerà di come ha implementato le sue conoscenze professionali nell’ambito della Digital Transformation e Industria 4.0 grazie ad un master conseguito usufruendo dei Voucher per Manager d’azienda.

Tra una testimonianza e l’altra, lo staff di Giovanisì illustrerà il progetto regionale. Modererà l’incontro Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it.