Ciclismo, svelato il Giro d’Italia 2024: 2 le tappe in Toscana

Il Giro d’Italia nel 2016 in Toscana

È stato presentato ieri al Festival dello sport di Trento il Giro d’Italia 2024: ventun tappe, di cui due in Toscana, che si correranno dal 4 al 26 maggio per un totale di 3.321 chilometri che andranno da Torino a Roma. Sette tappe per velocisti, cinque in montagna e quattro con l’arrivo in salita, per 42.900 metri di dislivello.

La corsa che tingerà di rosa la prossima primavera vanta numeri di tutto rispetto, tra cui sette partenze inedite e sei arrivi di tappa in luoghi mai toccati prima, con passaggi anche nelle zone dell’Emilia Romagna martoriate dall’alluvione e un solo sconfinamento, in Svizzera.

Come ha spiegato il direttore, Mauro Vegni, “l’equilibrio è fatto fondamentale nel Giro. Si parte subito con tappe importanti, e i corridori dovranno impegnarsi dalle prime settimane, perché la corsa è livellata su tutte e tre. Non che ci sarà più quell’ultima settimana in cui devi immagazzinare il

più possibile per dare tutto alla fine”.

Il Giro d’Italia a Lucca e sulla Viareggio-Rapolano Terme

Per la quarta volta, sarà il Piemonte ad ospitare, non solo la grande partenza, che avrà luogo a Venaria Reale, ma anche le prime tre tappe. Il primo giorno, entrerà nella storia per il passaggio a Superga nell’anniversario della tragedia del Grande Torino. E poi di tappa in tappa attraverso i luoghi storici e di grande pregio artistico di tutta Italia, con tappe mediamente più veloci rispetto agli anni passati.

La 107esima edizione del Giro d’Italia toccherà anche la Toscana. La tappa 5, che si corre l’8 maggio, partirà da Genova per arrivare a Lucca, lungo 177 chilometri, mentre la tappa 6 del 9 maggio è dedicata a Gino Bartali e segue la Viareggio-Rampolano Terme, con 177 chilometri di cui dodici su strada bianca.

Secondo uno studio del realizzato dall’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis, l’indotto generato dall’edizione 2023 del Giro d’Italia è pari a 2 miliardi di euro, di cui 620 milioni per impatto immediato dovuto alla spesa degli spettatori lungo le tappe della kermesse e alla macchina organizzativa. .