Green pass, la Toscana è pronta. Giani: “Giusto premiare chi è vaccinato”

“Siamo pronti per il 6 di agosto con il green pass a vivere la nuova espressione della comunità: chi si vaccina è premiato e può muoversi in libertà, chi non si vaccina è giusto abbia limitazioni di mobilità e movimento, perché oggettivamente tutti oggi si possono vaccinare “. A parlare, alla vigilia dell’introduzione del green pass obbligatorio in tutta Italia per alcuni servizi ed eventi, è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Siamo arrivati a 4,2 milioni di dosi somministrate, quindi chi non si è vaccinato, a parte i ragazzi più giovani che si sono già prenotati, lo ha fatto per sua scelta”. Parlando poi delle varie manifestazioni contro l’obbligo del green pass, Giani ha detto di non essere preoccupato. “Ho visto che è molto limitata nelle persone e io la vedo simile a quella che all’inizio del secolo caratterizzava la proteste contro le macchine. Come se tutto ciò che è progresso dovesse essere rifiutato perché poteva ipotizzare limitazione. In quel caso al lavoro, in questo caso alla libertà di movimento”.



Pronti per l’anno scolastico

Inoltre Giani è intervenuto anche sul tema della scuola. “La Toscana si è organizzata ed è già nella situazione di poter affrontare l’inizio dell’anno scolastico” ha detto . “Abbiamo calibrato il tutto per una regione in cui la scuola è stata fortemente in presenza nei primi sei mesi dell’anno. Siamo la Regione che ha garantito la maggiore presenza diretta. Ricordo che quando, con una mia ordinanza facemmo ripartire le superiori l’undici gennaio, in gran parte delle altre regioni invece si partiva a fine febbraio”.

Gelli: “Green pass anche a personale scolastico”

“Serve una presa di posizione netta del Governo su scuola e trasporti in vista di settembre. L’auspicio è che il Cdm, oltre a richiedere il green pass per viaggi in aereo e treno, possa estendere la misura anche al personale scolastico”. È la richiesta di Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute. “ I casi sono in aumento ma i vaccini riescono a reggere l’impatto del dilagare della variante Delta mantenendo ancora bassi i numeri di ospedalizzazioni e decessi . Stavolta però il Paese deve farsi trovare pronto alla riapertura delle scuole, garantendo ai ragazzi la possibilità di riprendere da subito la didattica in presenza dopo il fallimento dell’esperimento Dad e tenendo quanto più bassa possibile la circolazione del virus in questi ambienti con un alto livello di coperture vaccinali. Del resto, come confermano i dati dell’ultimo rapporto di vaccinovigilanza dell’Aifa, questi prodotti sono altamente sicuri: in totale su 49,5 milioni di somministrazioni gli eventi avversi con rischio di vita sono stati 457, ossia lo 0,00092% ovvero 9,2 ogni milione di dosi”.

