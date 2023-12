I Bud Spencer Blues Explosion domenica 17 dicembre in concerto al Viper Theatre

Bud Spencer Blues Explosion

Domenica 17 dicembre arrivano al Viper Theatre di Firenze i Bud Spencer Blues Explosion, il duo più anarchico della scena alternative italiana composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, per presentare il nuovo album Next Big Niente uscito per La Tempesta Dischi.

Sarà un appuntamento imperdibile per immergersi nel mondo live dei BSBE, un universo esaltante e in continuo divenire, in cui ogni concerto è unico e irripetibile e capace di plasmare una miscela sonora esplosiva, un’energia travolgente che trasuda da ogni nota di chitarra, da ogni rullo di batteria.

Next Big Niente è il nuovo album dei Bud Spencer Blues Explosion, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente lavoro discografico.

Dieci tracce – cinque strumentali, cinque con un testo – che compongono un disco che non è un disco, ma un’esplosione di “musica con vista” in grado di restituire l’assoluta libertà creativa alla base della sua genesi: puro divertimento espressivo e fermo rifiuto delle regole del marketing discografico.

Elogio del Niente come catarsi liberatoria di fronte a un asfissiante Tutto, eterno meccanismo di reclusione. Perché il Niente è il territorio in cui si accende il sacro fuoco dell’ispirazione, dove sogni e pensieri scorrono come un torrente impetuoso che sfida di continuo gli argini.

Un album lisergico, ludico, sovversivo, cibernetico, corrosivo, fluo e abbagliante ma anche onirico e meditativo. Meravigliosamente caotico, romanticamente nichilista.



Il duo alt-rock Bud Spencer Blues Explosion composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, nasce all’inizio del 2007 a Roma.

Nel 2009 partecipano al Primo Maggio dove si aggiudicano il Premio S.I.A.E. ed escono con l’album omonimo “Bud Spencer Blues Explosion”, contenente 12 tracce registrate in studio (tra cui la cover in italiano di “Hey Boy Hey Girl” dei Chemical Brothers). In seguito la band parte per un tour di sei date negli Stati Uniti.

Nel 2011 esce “A Fuoco Lento”, Live Ep che contiene solo cover completamente reinterpretate, come “Voodoo Child” di Jimi Hendrix e “Killing In The Name” dei Rage Against the Machine. Nell’agosto dello stesso anno Adriano Viterbini vince il Premio KeepOn 100% Live nella categoria “Miglior musicista live”.

Il 4 novembre 2011 esce il loro nuovo album, dal titolo “Do It”. Seguirà un tour di oltre 100 date in Italia e un mini tour in Europa.

Nel febbraio 2012 i BSBE si esibiscono a Memphis, in occasione dell’IBC (International Blues Challenge). Nello stesso anno pubblicano il DVD live in studio “DO IT YOURSELF – Nel Giorno Del Signore”. Nell’agosto 2012 si esibiscono alla 20ª edizione dello Sziget Festival, in Ungheria.

Il gruppo ritorna nell’aprile 2014 con il singolo “Duel” e l’album “BSB3”. Segue un tour di più di un anno e mezzo che li porta a vincere il premio PIMI come “Miglior spettacolo live” e il premio KeepOn come “Best Live”.

Il 23 marzo 2018 è uscito, per La Tempesta, “Vivi Muori Blues Ripeti”, il nuovo disco di inediti da cui sono stati estratti i singoli “E tu?” e “Io e il demonio” a cui ha fatto seguito un tour di oltre 100 date. Dopo un’ attesa di 5 anni, a maggio 2023 sono usciti due nuovi brani “Vandali” e “Stranidei”, mentre il 28 maggio dal MIAMI Festival è partito il loro tour che li ha portati a suonare per tutta l’estate. Il 6 luglio escono due nuove canzoni, “Medioriente” e “Miku五”e il 21 settembre “Insynthesi”, ultimo estratto che anticipa il nuovo album “Next Big Niente” uscito il 27 ottobre per La Tempesta Dischi.

Bud Spencer Bus Explosion – © Simone Cecchetti