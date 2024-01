I servizi online più vicini ai cittadini: a Reggello è aperto il nuovo Punto digitale facile

L’inaugurazione del Punto digitale facile a Reggello

Aiutare tutti i cittadini che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi informatici. È questo l’obiettivo del nuovo Punto digitale facile (Pdf) di Reggello, ospitato nei locali della Biblioteca Comunale, che è stato inaugurato questa mattina dall’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali della Toscana, Stefano Ciuoffo e dal sindaco di Reggello Piero Giunti.

In arrivo 169 Pdf in tutta la Toscana

“I Punti digitali facili – ha sottolineato l’assessore Ciuoffo – rappresentano un’azione concreta e inclusiva che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale. Molte persone possono incontrare ancora difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online. Con l’apertura di questi centri, grazie alla collaborazione degli enti locali, vogliamo superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice. E, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri, apriremo 169 centri in tutta la Toscana, affinché il supporto al cittadino sia capillare e diffuso”.

Con un primo bando infatti sono già stati individuati 119 punti, mentre con un secondo bando rivolto agli enti del terzo settore la Regione conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri e raggiungere 136mila cittadini entro la fine del 2025.

“Ringrazio la Regione e l’assessore Ciuoffo per l’opportunità di questo importante bando rivolto ai Comuni del territorio toscano per l’apertura di un Punto Digitale Facile – ha commentato il sindaco Giunti – il Comune di Reggello è rientrato fra quei Comuni che hanno vinto i fondi del bando regionale e di questo ne sono orgoglioso. Il Punto rappresenta un altro importante tassello al processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione che stiamo rafforzando, favorendo così l’inclusione digitale e affiancando i nostri concittadini nella formazione delle competenze digitali. Grazie al Pdf forniremo un importante servizio di assistenza ai reggellesi. Ringrazio anche i nostri uffici comunali che hanno seguito la progettualità per la partecipazione al bando: oggi siamo a festeggiare un bel risultato”.

Tutti i servizi nel Pdf di Reggello

Il Punto digitale facile di Reggello sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dall 15 alle 19 (venerdì mattina chiuso). Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e una postazione dedicata. Chi non vorrà andarci di persona potrà inviare una mail a biblioteca@comune.reggello. fi.it oppure telefonare ai numeri 055 8669252-253.

Molti i servizi di supporto e assistenza offerti dal Pdf di Reggello. Sarà possibile attivare la Carta di identità elettronica e accedere ai servizi digitali sanitari regionali (tessera sanitaria, attivazione e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Cup (Centro unico di prenotazione), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) e la Cns (Carta nazionale dei servizi).