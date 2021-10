IF2021, droni e piattaforma cloud per agevolare il lavoro dei comuni

Internet Festival 2021, droni e piattaforma cloud per Anci e Regione

Vola sulle ali di droni di ultima generazione e sulle nuvole di una piattaforma cloud la ripartenza per Anci e Regione Toscana. All’Internet Festival 2021 ecco la presentazione di un progetto di condivisione e open source per rendere più agevole il lavoro dei comuni. I droni che di solito vengono utilizzati per scattare foto dall’altro, interventi d’emergenza o per trasporti di piccole dimensioni possono aiutare la pubblica amministrazione . Sono un potente strumento per raccogliere ‘big data’: grazie a una piattaforma cloud, un software chiavi in mano, la grande quantità di informazioni è elaborata e interpretata secondo le esigenze. Ecco quindi che con le immagini raccolte possiamo valutare lo stato di salute della vegetazione, ottenere una sorta di mappatura digitale di un terreno o addirittura modelli in tre dimensioni o immagini georeferenziate. Una svolta rispetto al passato: prima sarebbero serviti apparecchi costosi e sofisticati, ora tra droni e software libero, il lavoro è molto più snello.

La Toscana è stata la prima in Italia “a promuovere un programma di formazione per gli enti locali sull’uso dei droni– afferma il presidente dell’Anci regionale e sindaco di Prato, Matteo Biffoni – Come associazioni siamo particolarmente attenti al tema dell’innovazione, che vedrà a breve i Comuni coinvolti nei processi di cambiamento tecnologico del Pnnr”. Tra le applicazioni più interessanti dell’accoppiata droni-big data la protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa europea sulla privacy. Un assaggio del lavoro svolto fino ad ora è stato offerto durante la seconda giornata dell’Internet Festival di Pisa, da sempre promosso e sostenuto dalla Regione e dove l’alta ricerca toscana, dall’Università di Pisa al Cnr, è impegnata a spiegare il proprio lavoro ed indagare i tanti futuri possibili.

L’assessore Stefano Ciuoffo all’Internet Festival 2021

“Le nuove tecnologie e il digitale possono aiutare la pubblica amministrazione ad ottimizzare i costi, ridurre i tempi di intervento e rafforzare, come nel caso dei sopralluoghi, la protezione e sicurezza del proprio personale – sottolinea l’assessore all’innovazione della Toscana, Stefano Ciuoffo – I droni ne sono un esempio e con questo progetto, sostenuto assieme ad Anci, saremo nelle condizioni di formare il personale della pubblica amministrazione affinché sappia utilizzare questi strumenti al pieno delle loro potenzialità. Da soli, senza ricorrere a soggetti esterni”.

Internet Festival 2021, prove tecniche di volo per il drone

“L’uso della tecnologia dei droni è complementare alle attività ordinarie – aggiunge Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e referente innovazione di Anci Toscana – e questo grazie agli aspetti di efficientamento, sicurezza e maggior risparmio, specie in applicazioni pratiche. Per questo abbiamo messo appunto, insieme alla Regione, un progetto che offre agli enti l’opportunità di sperimentare questa piattaforma cloud”.

A fine mattinata i droni hanno spiccato il volo sulla città e sono attesi al decollo, meteo permettendo, anche sabato 9 ottobre alla Loggia dei Banchi (ore 15.30).