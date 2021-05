Il MotoGp d’Italia torna sul circuito del Mugello

Il MotoGP al Mugello - © Claudio Giovannini

Dopo un anno di stop per colpa della pandemia di Covid-19 sul circuito del Mugello si torna a correre il Gran Premio d’Italia di MotoGp. L’appuntamento sul circuito di Scarperia e San Piero è per domenica 30 maggio ma già questa mattina si terrà la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è in programma oggi pomeriggio e la terza e ultima si terrà sabato.

Valentino Rossi: tra un mese decido il mio futuro

L’appuntamento del Motomondiale al Mugello quest’anno ha un sapore tutto speciale. Se ne accorgono tutti i piloti italiani che vogliono regalarsi un momento unico sulla pista di casa e gli avversari stranieri che sperano di occupare il gradino più alto del podio per fare un dispetto ai nostri connazionali.

Lo sa bene Valentino Rossi che quest’anno festeggia i 20 anni dal suo primo titolo iridato nella classe regina, e che al Mugello ha vinto ben nove volte, sette consecutivamente. Il campione pesarese si è presentato ieri alla conferenza stampa sul circuito toscano seduto dietro ai leader della classifica generale, ma le attenzioni sono state sempre per lui: l’incognita sul futuro, la nascita del suo nuovo team di MotoGp e il rapporto speciale con i tifosi sono argomenti che hanno tenuto banco al pari della corazzata Ducati che su questo circuito si presenta come la squadra da battere – ha vinto le ultime tre edizioni – e che ha già blindato Jack Miller per il 2022, ha confermato la partnership con la Pramac per i prossimi tre anni e a breve proporrà il prolungamento di contratto anche a Joan Zarco.

“Affronteremo quatto gare in cinque settimane dopo di che, con l’annullamento del Gp di Finlandia, avremo un mese di pausa e sicuramente in quel periodo tutti cominceranno a pensare al 2022′ – ha detto Valentino – anch’io in quel periodo penserò al mio futuro, ma non sarà una decisione solo mia, dovrò parlare anche col team Petronas e con Yamaha per comprendere quali siano i loro programmi per il prossimo anno e poi decideremo. Senza dubbio, queste quattro gare saranno molto importanti”.

In Mugello la casa del Gp d’Italia

Intanto però Rossi ha voglia di continuare a progredire nella guidabilità della moto e nei risultati, come già accaduto nello scorso Gp di Francia.

”A Le Mans siamo migliorati un pochino, ma poi le condizioni meteo difficili non ci hanno aiutato – ha spiegato Rossi – adesso vedremo quale sarà la mia velocità qui al Mugello, un luogo speciale per tutti gli italiani appassionati di moto perché è la casa del Gp d’Italia. Ma è stato speciale anche per me quando sono arrivato ieri notte, vedere la pista, le colline della Toscana, il paddock”.

Chi spera in una vittoria è proprio Francesco Bagnaia (Ducati), secondo in campionato a un solo punto di distacco dalla Yamaha del leader Fabio Quartararo: ”Sarebbe incredibile vincere qui la mia prima gara – ha detto il pilota di Chivasso – ma il mio primo obiettivo è essere costante e competitivo fin dall’inizio del weekend. Se poi avrò l’opportunità di tagliare per primo il traguardo, non me la farò scappare”.