Il Settembre Lucchese si farà, ma processione e fiera sono a numero chiuso

Quest’anno, a Lucca, si farà la processione di Santa Croce. È in programma il 13 settembre prossimo, come da tradizione. Ma, complice la pandemia e le norme anti covid, non sarà una processione come le altre. Dopo un anno di pausa tornano quindi la luminara, la fiera e l’attesa e antichissima processione che porterà il Volto Santo (il crocifisso ligneo più antico dell’Occidente) dalla chiesa di San Frediano alla cattedrale di San Martino . Al termine di un intenso lavoro portato avanti nelle ultime settimane dal comitato organizzatore, dunque, sono state presentate dal Comune in Prefettura, per l’esame all’interno del comitato per l’ordine e la sicurezza, le modalità organizzative che, dopo lo stop dello scorso anno, consentiranno la ripresa del rito religioso fortemente sentito dalla comunità lucchese.

Un momento importante per la città

“Sono particolarmente lieto che si possa tornare a rendere omaggio al Volto Santo in maniera corale” ha detto il sindaco Alessandro Tambellini. “La nostra comunità – ha aggiunto – riprende un’antica tradizione, purtroppo interrotta l’anno scorso, e poter andare di nuovo in processione dal Volto Santo, sia pure in forma contenuta. Per noi lucchesi significa compiere un ulteriore passo verso una qualche forma di nuova normalità. Ringrazio la Diocesi, la Prefettura, la Questura che insieme al Comune hanno lavorato per poter garantire questo atto di fede dell’intera collettività e invito tutti i cittadini che prenderanno parte al rito la sera del 13 settembre a rispettare le regole che ci siamo dati per la buona riuscita dell’evento”.

Processione in sicurezza

La processione sarà composta da 700 partecipanti, fra parte religiosa e civile . Il corteo si formerà da piazza Santa Maria verso piazza San Frediano. Non sarà possibile assistere alla sfilata lungo le strade. A questo proposito saranno transennate tutte le vie di accesso e il Comune emetterà delle ordinanze per vietare l’ingresso, anche pedonale (ammessi soltanto i residenti e i clienti di esercizi commerciali). Si potrà assistere alla processione esclusivamente dalle piazze San Michele, Napoleone, del Giglio, San Giovanni e San Martino, ma gli accessi saranno contingentati e non potranno mai superare, complessivamente fra tutte le piazze, le 2000 persone. Per questo le piazze saranno transennate e presidiate.

Tutti i 700 partecipanti alla processione, all’arrivo in cattedrale, potranno entrare per l’omaggio al Volto Santo poi – per i numeri contingentati, vigenti in tutte le chiese – solo 350 potranno restare in presenza per i riti conclusivi : l’allocuzione dell’arcivescovo, il mottettone e la benedizione finale. La Diocesi, inoltre, conferma tutte le celebrazioni in San Martino per il tradizionale triduo (10, 11, 12 settembre) in preparazione alla festa di Santa Croce, come anche la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti martedì 14 settembre, festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce, alle ore 10.30.

Green pass per accedere alla fiera

Torna anche la fiera del Settembre Lucchese. A Borgo Giannotti sarà aperta quest’anno nei tre giorni del 14, 21, 29 settembre e nelle domeniche intermedie, il 19 e il 26 settembre . Si svolgerà come sempre in Borgo Giannotti, via Passaglia, via delle Tagliate III e parcheggio, piazzale don Baroni. Per accedervi sarà necessario il green pass (oltre alla mascherina). Trattandosi di un’area aperta non delimitata non sarà effettuato nessun controllo preventivo all’ingresso, ma se il cittadino o la cittadina non lo avranno saranno soggetti a sanzione.

Tutta l’area di 25.700 metri quadrati non potrà superare le 3 mila persone presenti contemporaneamente: per fare questo, in corrispondenza degli accessi alla fiera saranno presenti degli steward che modereranno le entrate. Personale della protezione civile sarà presente anche all’interno della fiera, in particolare nelle zone dove in genere si formano assembramenti, in particolare in piazza della Croce, per far defluire le persone secondo i migliori percorsi. I banchi della fiera saranno quelli fissi, in tutto 243, fra alimentari e non alimentari.

Fiera più lunga del previsto

“Abbiamo lavorato per poter assicurare un Settembre Lucchese più normale e sicuro possibile” ha detto l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Chiara Martini. “Come per la processione di Sante Croce, è stato necessario contingentare le presenze del pubblico e ridurre il numero dei banchi, limitandoci a quelli fissi. A questo riguardo siamo dispiaciuti per aver dovuto eliminare i posti da assegnare con la spunta, ma riteniamo che quello raggiunto sia un buon punto di equilibrio fra l’esigenza di rimettere in moto quella normalità di cui tutti abbiamo bisogno e la necessità di continuare a tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili”.

La fiera del bestiame al Foro Boario si svolgerà regolarmente i giorni 14, 21 e 29 settembre. Per accedervi sarà necessaria la mascherina. Per quanto riguarda il green pass, in questo caso, trattandosi di un’area delimitata, sarà effettuato il controllo preventivo all’ingresso da personale addetto. La fiera di San Michele sarà aperta in piazza Napoleone da domani (venerdì 10 settembre) e fino al 3 ottobre. L’amministrazione comunale infatti ha prolungato quest’anno il periodo della fiera, per recuperare le edizioni di Natale e Pasqua scorse che non si sono potute tenere per le misure restrittive anti contagio. Anche in questo caso l’accesso all’area dovrà avvenire con green pass e mascherina.