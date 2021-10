Internet Festival 2021, il futuro è #Phygital: Pisa culla del mondo digitale per quattro giorni

Internet Festival, il Ponte di Mezzo

“Pisa culla del mondo digitale toscano e italiano“: così il direttore Claudio Giua ha presentato l’Internet Festival in corso in città fino al 10 ottobre. Il filo conduttore della kermesse, giunta all’11esima edizione, è #Phygital, neologismo anglofono che fonde fisico e digitale. Un termine che rende bene l’idea di come il digitale sia ormai diventato parte integrante della vita di tutti i giorni, soprattutto dopo l’emergenza Covid. “Inauguriamo, nel cuore di Pisa – ha detto il sindaco Michele Conti tagliando il nastro – una manifestazione importante, conosciuta a livello internazionale. In questo evento si fonde la storia della nostra città con i suoi centri di eccellenza e ricerca“. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo ha sottolineato come “l’Internet festival mette in campo una voglia di scommettere in un futuro che sarà del tutto diverso collocando Pisa al centro della fotografia della Toscana nel 2050“. “Ciò che rende efficace questo festival – ha aggiunto l’assessore regionale ai sistemi informativi, Stefano Ciuoffo – è il vantaggio competitivo dato dalle competenze che ci aiuta a immaginare un mondo nuovo, con regole nuove sul quale lavorare insieme“.

Un’installazione interattiva dell’Internet Festival 2021 3

Incontri, performance artistiche, degustazioni multisensoriali, installazioni interattive, concerti e libri animeranno l’undicesima edizione della rassegna fino a domenica in 12 location diverse. Il primo giorno di festival si è aperto al centro congressi Le Benedettine con il panel “Ma se l’aspirapolvere mi spiasse?” a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grande l’interesse suscitato dall’esperto di cybersecurity Andrea Saracino sui rischi della rete. Spesso non ci rendiamo conto di cosa succede veramente quando diciamo alla nostra lampadina di accendersi e al nostro speaker di riprodurre un brano musicale. L’incontro è servito per capire che fine fanno le informazioni date e soprattutto se effettivamente rimangono all’interno delle mura di casa. Gli studenti dell’istituto Modartech di Pontendera hanno presentato la App che insegna le regole del Social Bon Ton. Una guida per imparare a comportarsi bene in rete . Lo street artist newyorchese Gaia ha cominciato a realizzare il suo murales “Cellular Perspectives”, titolo del dittico che interpreta il tema di IF2021 ovvero il neologismo #PHYGITAL. La performance live realizzata dallo street artist newyorkese Andrew Pisacane, in arte Gaia si concluderà domenica 10 nel cortile delle Manifatture Digitali.

La realizzazione del murales di Gaia all’Internet Festival 2021 – © Internet Festival

Venerdì 8 la seconda giornata di festival celebra l’ormai tradizionale Cybersecurity Day, appuntamento annuale organizzato dallo Iit-Cnr. Esperti del settore, ricercatori e rappresentanti del mondo delle imprese e delle Istituzioni (dalle ore 9.15 alla Camera di Commercio) faranno il punto sulla sicurezza delle reti. La transizione al digitale in Toscana sarà al centro del dibattito alla Scuola Superiore Sant’Anna a partire dalle ore 10: verrà raccontata dalla viva voce degli amministratori la strategia regionale in atto. Tra i relatori l’assessore alle Attività produttive della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e il sindaco di Pisa Michele Conti.

Il centro congressi Le Benedettine ospita a partire dalle 10 la mattina un appuntamento sulle implicazioni legali delle nuove tecnologie con consigli e suggerimenti come difendersi in (e dalla) Rete; parteciperanno alcuni dei maggiori esperti di Intelligenza Artificiale e Diritti, quali il Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, il tecnologo Massimo Chiriatti, CTO Blockchain per IBM Italia, il Commissario Agcom Antonello Giacomelli, il noto sociologo Derrick De Kerckhove. Sempre alle Benedettine, a partire dalle 15,30 il ciclo di incontri legati all’identità e al genere dentro e fuori dalla Rete affronta un tema di grande attualità: il Gender Gap nelle ICT.

Al Royal Victoria Hotel alle ore 15,30 la presentazione del libro “Corpo e società. Trasformazioni del convivere” (ES) con Fabio Pacini, Alessandro Sterpa e Giacomo Nencini, e alle ore 18 il “Manifesto del partito impopolare” (Einaudi) insieme all’autore Luca Bottura. Un esperimento collettivo di degustazione multisensoriale è in programma alle ore 19.30 in collaborazione con CantinaJazz: al vino sarà abbinata una colonna sonora e le emozioni dei partecipanti saranno misurate da cardiofrequenzimetri e mappate attraverso una app. Un gioco interattivo di musica e luce a fondere digitale e reale viene proposta ogni sera dalle 19 alle 20.30 con la performance Kaleidoscope che si svolge con il contributo di DSU Toscana e la collaborazione dell’Associazione Universitas. Ad esibirsi la violinista Nancy Parra e la VJ Kri.

Nutrito il programma degli eventi culturali per la serata di venerdì 8: al Cinema Arsenale si parte alle 18.30 con la proiezione del film “Now” di Jim Rakete a cui seguirà un incontro con Laura Vallaro, portavoce di Fridays For Future Italia. Si prosegue alle ore 21 con il film “The Dissident” di Bryan Fogel e il collegamento con il giornalista Marco Lillo, autore del libro “Il caso Khashoggi”. Al Lumière, invece, va in scena Into Latino Roberti, nuovo spettacolo de I Sacchi di Sabbia. Previsto un esperimento phygital che reinventa in chiave ironica il film di fantascienza Fantastic voyage (ore 21).

Durante tutto il festival, il Punto Informativo Brevettuale della Camera di Commercio di Pisa offre incontri one to one on line gratuiti con consulenti in proprietà industriale per sottoporre idee o chiedere consiglio su marchi, design, idee, software e brevetti ma anche su come usare le banche dati per le ricerche sull’esistenza di marchi, brevetti e disegni .

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Il direttore del Festival è Claudio Giua. Project leader Adriana De Cesare (Fondazione Sistema Toscana). Anna Vaccarelli (IIT-CNR e di Registro .it) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.