Nasce a Firenze l’Italian Music Team: la squadra che “fa rumore” per il pianeta

Italian Music Team

Lunedì 21 novembre in occasione della Festa degli alberi istituita ufficialmente in Italia nel 1951 per accendere i riflettori sull’ambiente, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze è stato presentato l’ ‘Italian Music Team’.

La squadra è stata creata per sostenere i principi di ActNow, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per promuovere le azioni individuali nel contrasto della crisi climatica.

L‘Italian Music Team vuole contribuire in maniera fattiva al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra.

Si fonda su tre principi legati dalla parola amore: amore per il pianeta, per la musica, per lo sport.

Chi sono i componenti dell’Italian Music Team?

Il nucleo centrale di questo gruppo è formato da 16 protagonisti del panorama musicale italiano che sono gli Ambasciatori di Gaia: Amerigo Provenzano, Jack Mazzoni, Dj Ross, Ada Reina, Erika, Federica Elmi, Massimo Alberti, Enrico Tagliaferri, Roby Rossini, Milla De La Soul, Janelle, DJ-V Power, Giancarlo Romano, Dj Jump, Andrea Pandis’jay, Alessio Parigi.

A loro si aggiungeranno, di volta in volta, altri artisti e personaggi che condividono lo stesso amore per il pianeta, la partecipazione alle iniziative è su base volontaria e nel rispetto degli impegni professionali.

Cosa fa l’Italian Music Team?

L’Italia Music Team ha deciso di mettersi in gioco a tutto campo con Play for the Earth, giocando in favore delle associazioni ambientali; con la sua personale We Take Root la campagna “Piantiamo un Albero” e con i Re-Sow Music Festival lo spettacolo musicale che si terrà dopo ogni gara .

In ogni città dove scenderà l‘Italian Music Team verranno piantati, nel pomeriggio prima della gara, alcuni ulivi a simbolica richiesta di pace con la terra.

L’impegno dell’Italian Music Team non finisce sul campo gara ma prosegue con uno show-event che vedrà gran parte degli artisti e dei loro ospiti alternarsi spontaneamente sul palco che potrà essere montato in una piazza della città ospitante, tutto questo per regalare al pubblico uno spettacolo da ricordare e con cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta.

Il tour 2023 dell’Italian Music Team partirà ad aprile e vedrà questi “paladini musicali” toccare 20 località italiane per terminare a settembre con il secondo Green Sport&Music Day.