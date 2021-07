“Jazz in Fattoria”: concerti e degustazioni nelle più belle aziende del Chianti Rufina

Franco Baggiani

Dopo il successo dell’estate scorsa torna la rassegna “Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina”, curata dal maestro Franco Baggiani, ideatore e direttore artistico del progetto, che porterà le note del jazz in alcune delle più belle fattorie del territorio.

La rassegna toccherà quest’anno 10 fattorie, con altrettante serate in cui si potrà ascoltare musica jazz al tramonto, degustando vini e prodotti locali, e porterà la musica anche in tre piazze, tra le più suggestive della Valdisieve.

Le degustazioni costano 15 euro, ma l’ingresso ai concerti è gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite, al link indicato sulla pagina Facebook del Consorzio Chianti Rufina.

Il festival mette insieme nomi tra i più conosciuti e amati del panorama jazz e che si caratterizza anche per la sostenibilità, come spiega il direttore artistico Franco Baggiani: “La Valdisieve, per la prima volta, ha un festival musicale che porta nelle fattorie e nelle piazze del territorio grandi musicisti che proporranno concerti che spaziano dallo standard jazz a interessanti sperimentazioni, con un’offerta varia che, mi auguro, conquisterà il pubblico. Sono anche orgoglioso di poter dire che Jazz in fattoria sarà un festival a impatto zero: niente elettricità, ma set al tramonto o nell’immediato dopocena, per creare un’atmosfera suggestiva e non incidere sull’ambiente”.

“Il nostro territorio, oltre a essere tra i più suggestivi della regione, vanta esperienze di grande qualità – spiega il Presidente dell’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve, Vito Maida – e tra queste c’è sicuramente la ‘Scuola Comunale di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina’ diretta dal Maestro Baggiani, fiore all’occhiello dei nostri Comuni, così come la nostra produzione vitivinicola, tra le più apprezzate in Italia e all’estero. Con questa rassegna ci proponiamo di valorizzare tutti e tre questi aspetti, paesaggio, cultura e vino, per far apprezzare la Valdisieve a chi l’abita e a chi la vuole scoprire, e rilanciare così un intero territorio.”

Il programma dei concerti

Spettacoli in fattoria al tramonto, alle ore 19.30 circa

Giovedì 22 luglio

Jazz live con Trio Vertigo

Fattoria il Capitano (via S. Martino a Quona, 2b – Pontassieve)

Venerdì 23 luglio

Massimiliano Pinzauti trio

Castello del Trebbio (via S. Brigida, 9 – Pontassieve)

Giovedì 29 luglio

Valerio Morelli trio plus guest

Fattoria di Grignano (via di Grignano, 22 – Pontassieve)

Venerdì 30 luglio

Quartetto Cherubini

Tenuta Bossi (via dello Stracchino, 32 – Pontassieve)

Venerdì 6 agosto

TritticoTrio

Fattoria di Lavacchio (via Montefiesole, 55 – Pontassieve)

Venerdì 20 agosto

Alessandro Bruno trio

Frascole Winery (via di Frascole, 27/a – Dicomano)

Giovedì 26 agosto

Around the improvvisation TRIO

Fattoria Selvapiana (Loc. Selvapiana, 45 – Rufina)

Venerdì 27 agosto

The original jazz trio

Villa il Palagio Colognole (via del Palagio, 15 – Pontassieve)

Giovedì 2 settembre

Marco Tosi and street ensemble

Borgo Macereto (via Campagna, 27 – Dicomano)

Venerdì 3 settembre

Fernando Marco-Franco Baggiani quartet

Fattoria i Travignoli (via Travignoli, 78 – Pelago)

Concerti in piazza, spettacoli ore 21.00

Mercoledì 4 settembre

Ghebus jazz ensemble

San Godenzo – piazza Dante Alighieri

Martedì 10 settembre

Giacomo Downie jazz experience

Londa – piazza Umberto 1

Mercoledì 11 settembre

The final: Oramba project plus guest

Reggello – piazza Potente