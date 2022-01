Katia Follesa e Angelo Pisani insieme nella vita e a teatro: “Vi sveliamo il segreto del nostro amore”

Katia Follesa e Angelo Pisani

Si sono conosciuti sul palco di Zelig ed è stato subito colpo di fulmine ma la loro storia d’amore non è stata tutta rose e fiori, eppure dopo venti anni sono ancora insieme sul palco e nella vita.

Oggi Katia Follesa e Angelo Pisani hanno deciso di raccontarci tutto ma proprio tutto sulla loro relazione in “Finché social non ci separi” venerdì 21 gennaio al Tuscany Hall di Firenze.

I due comici hanno scelto di dirsi anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice in uno spettacolo che vedrà la partecipazione diretta del pubblico in sala, scopriamo come nella nostra intervista.

Ecco la nostra intervista

Ciao! Comincio subito con le domande difficili: 20 anni insieme in una storia che non ha nulla da invidiare a quella di Carrie e Mister Big di Sex and The City, qual è il segreto di un matrimonio lungo e felice?

Katia: Non credo che ci sia una formula magica per far andare bene un rapporto. Io conosco la mia storia e la cosa che ha sempre distinto me e Angelo che non siamo affatto la coppia perfetta, anzi, è sempre stato quello di comunicare, parlare e cercare di non annoiarci mai. Facciamo un mestiere per il quale siamo stimati ogni giorno e forse questo l’abbiamo portato anche nella nostra relazione. Siamo insieme da tanti anni e ci sono stati incidenti di percorso, ci siamo lasciati, però c’è sempre qualcosa che ci lega e non ci fa mai dire: separiamoci. Credo che comunicare sia la cosa più importante insieme a ridere insieme anche nei momenti meno felici.

Angelo: Qualunque cosa dica Katia è sempre giusta. Sono d’accordo con Katia quando dice che comunicare è la base di ogni rapporto felice. L’unica cosa che posso aggiungere, anche perchè ogni coppia è una storia a se, è che in generale ancora prima di darsi un nome come coppia, la cosa importante è avere una grandissima stima reciproca. Il segreto è dimostrare alla tua compagna, come lei fa con te, che tu sei una persona sulla quale lei può sempre contare. Quando poi si diventa genitori questo diventa sempre più importante.

Katia: Credo che anche la stima di se stessi sia importante, perchè se credi in te tesso puoi amare l’altro incondizionatamente senza che la vostra storia diventi un modo per colmare una mancanza.

Avete scritto un libro insieme (“Diciamoci tutto al massimo ci lasciamo”), adesso siete a teatro insieme. Non è un po’ pericoloso portare la vostra storia sul palco e sotto i riflettori?

Angelo: Lo sarebbe se la portassimo sul palco semplicemente per raccontarla. Nel nostro caso il fatto di riderci sopra è un modo per trattare un argomento serio con la risata e andare quindi a dimostrare che i conflitti si possono risolvere col sorriso. Noi lavoriamo insieme su questo progetto dopo di che abbiamo anche altri lavori.

Katia: Angelo sta scrivendo uno spettacolo e debutterà ad ottobre da solo perchè non ne può più di fare le cose con la Follesa (ride).

Ho letto che durante lo spettacolo il pubblico potrà interagire con voi tramite cellulare, ma in che modo?

Katia: Lo spettacolo è incentrato sui problemi e i difetti delle coppie. Spesso quando si è in coppia non si dice al proprio compagno o compagna cosa del partner non piace. Spesso le coppie stanno insieme per abitudine e si fanno andare bene le cose. Noi chiediamo al pubblico di scriverci in totale anonimato, tramite un sms o whatsup cosa del o della partner non gli piace. Durante la serata in più momenti leggiamo lo sfogo perenne e costante del pubblico, arrivano raffiche di messaggi al microsecondo! E’ molto divertente.

Fate praticamente una terapia di gruppo!

Katia: Noi lo chiamiamo esperimento sociale, ce ne scrivono di ogni. Ma la cosa interessante che possiamo dire dopo un anno di tour in giro in tutta Italia è che i difetti sono sempre gli stessi per tutti!

