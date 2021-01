“La scelta giusta”: l’orientamento scolastico al centro di un progetto di Regione Toscana e Giovanisì

Dubbio - © Asier Romero

Manca ormai pochissimo alla scadenza del termine per iscriversi alle scuole superiori. Entro il 25 gennaio infatti 33 mila studenti e le loro famiglie dovranno impegnarsi per la scelta del giusto percorso di studi. Per aiutarli in un anno già abbastanza difficile per il sistema scolastico la Regione Toscana insieme a Giovanisì hanno presentato oggi a Firenze un’iniziativa che è volta ad aiutare i giovani nell’orientamento scolastico.

“Il nostro è un progetto che prova ad aiutare ragazzi e ragazze in un momento bello ma anche delicato come quello della scelta del proprio percorso di studi.- ha dichiarato l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini – Vogliamo provare a informarli su tutte le possibilità che possono trovare nel nostro territorio. Abbiamo voluto fortemente questo progetto perchè l’orientamento è una leva importante per combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico. Noi non vogliamo lasciare sole le famiglie nell’anno della crisi pandemica, sappiamo quanto è importante porre l’attenzione sulla scuola che ha pagato un prezzo altissimo. In questo senso il nostro impegno è massimo affinchè le studentesse e gli studenti possano riprendere quanto prima la loro esperienza sui banchi di scuola. La didattica a distanza non può sostituire quella in presenza. In questi mesi ci siamo adoperati perchè le disuguaglianze che ancora esistono non andassero ad aumentare. Vanno in questo senso i due milioni e mezzo che abbiamo stanziato per le scuole e per i dispositivi della Dad. In questi giorni siamo impegnati in un’azione informativa e divulgativa presso le scuole e continueremo a lavorare in questo senso. Vogliamo che la nostra scuola sia inclusiva che combatta l’abbandono e la dispersione scolastica e una scuola che sia accogliente anche nei confronti di chi arriva da altri paesi, questa è la scuola che vogliamo in Toscana e su cui il nostro impegno continuerà in futuro”.

Testimonial d’eccezione della campagna è il cantautore e attore Lorenzo Baglioni che con le sue canzoni e video si impegnerà ad aiutare i giovani nella loro scelta. Una scelta informata, consapevole, in linea con i propri obiettivi, aspirazioni, competenze e attitudini. Fare la scelta giusta infatti è il primo passo per progredire nel loro percorso di studi.

“Non nego che quando ho lasciato l’insegnamento – ha raccontato Lorenzo Baglioni- ho sentito una puntura al cuore perchè insegnare era una cosa che amavo tantissimo, ma forse c’era un amore più grande per il mondo dello spettacolo. Quando riesco a tornare a fare qualcosa per la scuola per me è una vittoria, come se quelle due strade che sono state per tanti anni parallele finalmente si incontrassero. Sono felice di far parte di questo progetto ambizioso e importante. Ringrazio Giovanisì per aver creduto ancora una volta in me per questo progetto. Stiamo costruendo per il 2021 un progetto per far arrivare questa offerta così ricca che la Regione Toscana mette a disposizione a più persone possibile, è la nostra missione. A volte incontro ragazzi che mi dicono “io a scuola non vado bene, a me la scuola non piace” proprio perchè spesso non è la scuola giusta per loro e per le loro qualità.

Inizierà presto una campagna di comunicazione molto ricca, prima di tutto sul web il luogo dove i giovani si trovano a loro agio ma ci saranno anche campagne pubblicitarie più standard con affissioni, radio, televisione, sport, film. Addirittura sarà sperimentato un nuovo social network che sta andando fortissimo tra i giovani che è Tik Tok.

Oltre ai canonici percorsi di studio la Regione Toscana propone anche la formazione professionale IeFP Durano tre anni, sono programmati ogni anno direttamente dalla Regione e danno una qualifica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Dopo un corso IeFp si può decidere di frequentare un quarto anno, concludere i cinque anni in un istituto tecnico oppure diventare ‘super-tecnici’, dopo il diploma, con un’ulteriore anno integrativo o iscrivendosi per due anni agli Its, gli istituti tecnici superiori. E da lì, magari, andare ancora avanti se uno vuole con una laurea professionalizzante.

“É un progetto molto bello per contrastare l’abbandono scolastico -ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – e sono contento che il testimonial sia Lorenzo Baglioni che rappresenta a mio giudizio uno dei punti di riferimento dell’identità della nostra regione, è una figura che riesce a dialogare e comunicare con i giovani. Dietro questa attività divulgativa Lorenzo è una persona di grande spessore che conosce le problematiche della scuola in quanto lui stesso è stato un insegnante di matematica. Una bella iniziativa che in una Toscana che ha visto passare l’indice di abbandono scolastico dal 14 al 10, c’è quindi una controtendenza che mostra dei risultati. Faccio un saluto a tutti gli studenti che torneranno a scuola lunedì 11,- ha concluso – quelli delle scuole secondarie superiori. Attribuiamo grande importanza alla didattica in presenza, la relazione umana ha un valore fondamentale. Il fatto che i ragazzi possano avere contatto coi loro compagni e l’insegnante crea un meccanismo di concentrazione. Noi abbiamo guidato il fronte delle regioni che volevano tornare in presenza quindi l’11 sarà un momento delicato e bello perchè sentiamo che anche se il rientro sarà solo al 50% sarà comunque molto importante”.

Per informazioni sull’iscrizione alle scuole superiori e ai corsi IeFP vai alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana www.regione.toscana. it/orientamentoscuola dove si possono scaricare anche i materiali informativi.