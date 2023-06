Laura Torrisi – © FB Laura Torrisi

Laura Torrisi torna in tv con la benedizione dell’ex compagno Leonardo Pieraccioni. Dopo il Grande Fratello e le esperienze sul grande schermo e nelle fiction Mediaset, ora riparte da Food Network con il programma “Questo non lo so fare” dove ospiterà personaggi famosi un po’ “pasticcioni” in cucina.

Per loro la possibilità di un riscatto. Un nuovo format in onda da mercoledì 28 giugno a partire dalle 22 sul canale 33 e in streaming su Discovery+. Con lei nel programma lo chef tv Federico Fusca.

“Vedere realizzato questo format, è stato qualcosa di incredibile – racconta l’attrice-. Uno dei tanti traguardi meravigliosi che ho ottenuto ma anche quello più sudato perché nasce da una mia idea. “Questo non lo so fare” nasce dalla passione per la cucina, da anni di prove, studi, ricette riuscite e fallite e notti insonni a pensare e a cercare di capire come realizzarlo nei minimi particolari“.

Laura Torrisi 2 – © FB Laura Torrisi

Un programma che pensa a tutti

Per Laura Torrisi il programma su Food Network “nasce dal bisogno di condividere e di includere; dalla voglia di creare uno spazio dove non far sentire nessuno diverso o escluso. Essendo io celiaca, partiremo da un argomento da me conosciuto e prepareremo quindi anche ricette senza glutine e facilmente riadattabili alla cucina tradizionale e viceversa e di rendere la cucina un luogo in cui poter preparare e imparare sorridendo, talvolta cantando, anche e sopratutto delle imperfezioni. Una cucina pop insomma”.

Al suo fianco Federico Fusca che “porterà professionalità e tanta allegria. Tutti i miei ospiti sono venuti in amicizia, portando in cucina ognuno il proprio colore e calore e a loro va il mio più enorme grazie. E ultimo, non per importanza ma bensì come ciliegina sulla torta ci tenevo a dirvi che il Piera (Pieraccioni ndr), che da sempre è a conoscenza di questa mia passione, non solo quando gli ho raccontato del format mi ha dato l’idea nell’idea, ma ha creduto così tanto in me e nel progetto da volerne far parte. Grazie Leonardo Pieraccioni per la rinnovata fiducia 15 anni dopo“.

Pieraccioni, supporter e primo ospite

Pieraccioni da tempo consigliava l’ex compagna di aprire un proprio locale vista la sua bravura in cucina. Una volta a tavola l’idea vincente: “Se ne è uscito con questa frase: “Certo, tu sei brava, ma bisognerebbe far vedere quello che gli altri non sanno fare”. Lì ho avuto l’illuminazione e gli ho detto: “Ma tu sei un genio!” ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Laura Torrisi.

Laura Torrisi

Proprio Pieraccioni che viene definito come negato in cucina il compito di tenere a battesimo il nuovo programma di Torrisi. Ha scelto di giocare in casa cucinando una pappa al pomodoro. Chissà se aggiungerà anche questa volta il suo tocco gourmet: una sottiletta.