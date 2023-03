Le cose fatte e le strategie per i prossimi mesi: il punto con gli assessori

prima meta giunta - © Salvatore Bruno

Dalla pandemia alla prossima programmazione dei fondi europei e del Pnrr per innovare economia, turismo, agricoltura. Poi le sfide delle infrastrutture, per una mobilità sostenibile, le politiche sul lavoro e il welfare con il pensiero rivolto a giovani e donne, e la transizione ecologica e digitale. Gli otto assessori della giunta regionale fanno il punto su quanto fatto, ma soprattutto su quanto ancora c’è da fare nel corso della presentazione della relazione di metà mandato al Cinema la Compagnia di Firenze.

Stefania Saccardi: “Relazione di metà mandato tappa fondamentale”

Attuare il Piano strategico della Pac (Politica agricola comune) 2023-27 utilizzando al meglio le risorse. È tra gli obiettivi principali della vicepresidente e assessora all’Agroalimentare, Stefania Saccradi. “Rilancio dell’economia toscana per l’innovazione, giovani agricoltori e sviluppo sostenibile, per i quali possiamo contare su una dotazione finanziaria di 749 milioni di euro. Alto l’impegno per l’impiego delle risorse Feampa ’21-’27, per la pesca, l’acquacoltura e lo sviluppo del settore ittico, che ammontano a 22 milioni. Vogliamo continuare a sostenere gli agricoltori sul modello del comparto del vino e delle Dop e Igp, per dimostrare che l’agricoltura può rappresentare una straordinaria opportunità in termini di Pil, occupazione e attrazione turistica”.



Stefano Baccelli: “La sfida è la mobilità sostenibile”

Rilanciare gli investimenti infrastrutturali e promuovere una mobilità sicura e sostenibile: queste le due grandi sfide per la Regione come spiegato da Stefano Baccelli, assessore alle Infrastrutture e trasporti. “Per quanto riguarda le strade sono quindici i cantieri attivi per complessivi 140 milioni di investimento e altri sono in fase di avvio come il nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. Stiamo lavorando alla costituzione di una Società in house che avrà come mission la gestione della Fi-Pi-Li e che potrà essere estesa a tutte le Strade regionali”. Tra le priorità anche il rinnovo della flotta dei bus e dei treni con mezzi a basso impatto ambientale



Simone Bezzini: “Nuova stagione di riforme per la sanità”

“L’emergenza pandemica e la campagna vaccinale, tra le più efficaci e diffuse a livello nazionale, hanno segnato il primo anno, assorbendo inevitabilmente energie”, fa coisì il punto Stefano Bezzini, assessore al Diritto alla salute. Nonostante tutto “il sistema sanitario toscano si è dimostrato tra i più resilienti in Italia: secondo gli indicatori Lea del Ministero, la Toscana è riuscita a garantire cure e servizi essenziali, confermandosi ai vertici anche durante la pandemia. Nel frattempo si è aperta una nuova stagione di riforme che disegneranno la sanità toscana del domani, con al centro prossimità ed innovazione”.



Stefano Ciuoffo: “Digitalizzazione per far crescere i territori”

“Adeguare la nostra regione al mutato contesto globale in tema di digitalizzazione: far crescere le competenze digitali nella popolazione, sperimentando nuove forme di collaborazione fra Comuni, associazionismo e cittadini di diverse età”, è l’obiettivo della Regione secondo l’assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo.



Monia Monni: “L’obiettivo è la transizione ecologica”

“Stiamo lavorando per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare con la diffusione delle comunità energetiche, basate sul decentramento della produzione energetica e su modelli di cooperazione che sono risposta concreta alla povertà energetica. Abbiamo scelto la strada dell’economia circolare che ci permetterà di ridurre il ricorso alle discariche, favorendo il riciclo e il recupero di materia” , ha detto Monia Monni, assessora all’Ambiente e alla Protezione civile nel corso della relazione di metà mandato.



Alessandra Nardini: “Lotta alle disuguaglianze”

Tutelare lavoratrici e lavoratori, creare occupazione stabile e di qualità, formazione e politiche attive “rivolgendo particolare attenzione a giovani, donne, persone con disabilità, aree interne e di crisi” , sono le priorità per Alessandra Nardini, assessora all’istruzione, formazione, lavoro, università e ricerca, memoria, pari opportunità.



Serena Spinelli: “Bisogni e diritti delle persone al centro”

Per Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali e alla casa, l’obiettivo è un “welfare pensato come un sistema che eroga non solo prestazioni e assistenza, ma che piuttosto offre percorsi e opportunità di crescita, in ogni fase della vita. È su questo che vogliamo proseguire, in tutte le nostre azioni, a partire dall’integrazione sociale e sanitaria dei servizi di presa in cura delle fragilità, degli anziani, delle persone con disabilità o non autosufficienti. La centralità della persona è stata anche al centro delle politiche dell’abitare: la casa come diritto e come valore sociale, spazio di inclusioone e relazioni sociali e umane”.



Leonardo Marras: “Priorità è il rilancio dell’economia e del turismo”

“La programmazione dei fondi strutturali ci consentirà, dal 2023 per i prossimi 5 anni, di offrire misure specifiche per innovazione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, start up e trasferimento tecnologico, oltre che per strumenti finanziari dedicati soprattutto alle piccole e medie imprese” , spiega l’assessore all’Economia e turismo Leonardo Marras. “Sul turismo l’attività dell’assessorato si avvale delle agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione sistema toscana: insieme lavoriamo per valorizzare sempre di più e promuovere la destinazione Toscana. Per la parte economica ci avvaliamo di Sviluppo Toscana, oggi opportunamente rilanciata come la nostra agenzia per lo sviluppo, per il sostegno agli investimenti delle imprese”.