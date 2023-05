L’incontro a piazza San Pietro tra il papa e i ragazzi di Rondine

Papa Francesco

Un dono e un esempio per tutti, anche ai potenti del mondo, lo hanno offerto in Piazza San Pietro i giovani di “Rondine Cittadella della Pace” di Arezzo. Perché, come ricordato da papa Francesco nel salutarli, pur “venendo dall’Ucraina e dalla Russia e da altri Paesi di guerra, hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli“, tramutando, non senza difficoltà, l’odio in speranza di pace.

Sono arrivati in piazza San Pietro con il vescovo della diocesi toscana Andrea Migliavacca e il fondatore dell’associazione Franco Vaccari, riferisce l”Osservatore Romano. Fanno parte dello Studentato internazionale – World House, progetto lanciato nel 1998 per giungere a una trasformazione dell’esperienza tragica del conflitto in un luogo dove “coppie di nemici” sono disposte a mettersi in gioco per costruire una concreta relazione di pace.

Nonostante questa scelta possa risultare faticosa e pesante, a volte addirittura non condivisa dalle famiglie di appartenenza o dagli amici. Con loro anche i ragazzi del progetto Mediterraneo, che Rondine porta avanti su indicazione della Conferenza episcopale italiana.

Rondine in visita dal papa a Roma – © TsdTv Toscana

“Sono grato per l’accoglienza riservata da Papa Francesco al ‘Metodo Rondine’, un’attenzione che conferma quanto la stessa superi i confini della diocesi”, ha detto monsignor Migliavacca, sottolineandone, nell’attuale contesto storico, “la realtà profetica che coniuga i giovani e la pace, o meglio ancora, i giovani e la costruzione della pace“.

“A ogni stretta di mano che dava ai nostri giovani, il volto del Papa sembrava illuminarsi. È stato un momento di grande bellezza in cui sembravano prendere vita il Pontefice stesso e quei semi di speranza e di pace che animano la nostra attività“, ha precisato Vaccari.

Aderendo al progetto Rondine questi studenti hanno accettato di seguire un programma biennale in cui vivere e studiare insieme, guardando in faccia ciò da cui vorrebbero solo fuggire. Sono in tutto poco più di trenta ragazzi, provenienti da territori segnati da conflitti e violenze attuali o passate, che vivono per 24 mesi fianco a fianco.

“Ogni autunno, arrivando a Rondine, le ‘matricole’ portano con sé il proprio Paese. Durante il percorso di studio sembra di essere contemporaneamente nei vari luoghi di guerra e questo confronto è alla base della loro formazione“, ha spiegato Valentina Pierucci, responsabile di World House.

Con l’auspicio che possano diventare ambasciatori e futuri leader di pace nei rispettivi Paesi di provenienza e contribuire alla risoluzione dei conflitti: “tutti, anche quelli dimenticati e quelli che speriamo non ritornino“, evidenzia Pierucci alludendo alla situazione di tensione nei Balcani.