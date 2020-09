Livorno saluta ‘Un’altra estate’ tra mare e musica

Livorno con Terrazza Mascagni ospita la tappa conclusiva di Un’altra estate - © Riccardo Campolmi

Ponti, canali, antichi palazzi che si riflettono sulle acque quiete che fanno pensare a una piccola Venezia sul Mediterraneo. È Livorno la città che domenica 13 settembre ospita, tra mare e musica, la tappa finale di Un’altra estate, l’iniziativa, giunta alla conclusione della sua sesta edizione, realizzata da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, che intende valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

Il programma dell’evento

Come di consueto, Un’altra estate inizia proponendo una passeggiata che accompagna i visitatori a scoprire le bellezze del territorio. L’appuntamento è in programma in Piazza Mascagni a partire dalle 17: le guide di Itinera ci portano a conoscere i Bagni Pancaldi, i primi stabilimenti balneari costruiti in Italia, dove i regnanti trascorrevano le vacanze, e qui nacque la villeggiatura.

Sono previsti 3 gruppi di 20 persone ciascuno, con partenza ogni 30 minuti. Le persone in attesa del proprio

turno sono intrattenute dall’animazione di Emanuele Barresi nei panni di Mascagni. In alternativa è possibile visitare il rettilario dell’Acquario di Livorno.

Dopo il tour, ci trasferiamo alla terrazza dell’acquario di Livorno e alle ore 18.30 inizia ufficialmente la kermesse con i saluti istituzionali. Ma i veri protagonisti di Un’Altra Estate sono i produttori locali, intervistati dalla giornalista ed esperta di enogastronomia Irene Arquint. Al termine delle interviste e dei racconti, vengono offerti dei piccoli assaggi delle pietanze preparate per l’occasione.

La passeggiata e l’accesso all’evento sono gratuite ma è necessario prenotare inviando una mail a eventi@iltirreno.it.

Sapori e personaggi simbolo di Livorno

Torta di ceci, cacciucco e non solo. Il piatto della tradizione proposto da Livorno in questa occasione è il baccalà alla livornese, uno dei pilastri della cucina locale.

L’oggetto identitario individuato in questa tappa è rappresentato dalla figura di Mascagni, che ci accompagna nella visita ai Bagni Pancaldi, gusta le ricette della tradizione ed infine ci omaggia con un saluto speciale, attraverso lo spettacolo di videomapping proiettato sulla facciata dell’albergo Palazzo, alle ore 20.30, superba conclusione per una rassegna che ha accompagnato questa estate anomala, ma che ha saputo trasmettere un messaggio di positività, allietando in sicurezza questa stagione estiva ormai al termine.