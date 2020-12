Al via la lotteria degli scontrini. Come funziona, cosa si vince, quando inizia

Pagamento elettronico - © Blake Wisz / Unsplash

C’era una volta la Lotteria Italia, che per tutti era più semplicemente la Lotteria di Capodanno. In realtà c’era e c’è ancora, ma non è più la sola. Se è vero che in questo periodo di profonda crisi economica un biglietto della lotteria può rappresentare la facile risoluzione di tanti problemi, è altrettanto vero che il rischio ludopatia (o azzardopatia, che dir si voglia) è come un’ombra che fa capolino alle nostre spalle. Quindi, qualunque sia l’origine del gioco che prospetta la realizzazione dei propri sogni, è sempre bene essere padroni di noi stessi. È quindi raccomandabile la moderazione e il senso di responsabilità, qualunque sia il gioco.

Cos’è la lotteria degli scontrini

Stavolta la lotteria in questione è quella degli scontrini. Si tratta di un nuovo concorso a premi collegato allo scontrino elettronico . Tutti possono iscriversi e partecipare a questa riffa statale prevista dall’ultima legge di bilancio e che avrebbe dovuto iniziare già nel luglio scorso per contrastare l’evasione fiscale. Come? Incentivando l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili a scapito del denaro contante. Ebbene, stavolta ci siamo. La lotteria degli scontrini inizierà ufficialmente il primo gennaio 2021, ma già da oggi (primo dicembre) è possibile iscriversi attraverso il portale dedicato.

Come funziona

Collegandosi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi per ottenere il “codice lotteria”, ovvero un codice alfanumerico abbinato a un codice a barre collegato al proprio codice fiscale. Dal primo gennaio andrà presentato alla cassa per ogni pagamento effettuato con carte e bancomat. La partecipazione è ovviamente facoltativa. Ma solo presentando il codice prima dell’emissione dello scontrino è possibile partecipare alle estrazioni settimanali, mensili e annuali di premi destinati sia al consumatore sia all’esercente e che possono raggiungere addirittura i 5 milioni di euro .

La home page della Lotteria degli scontrini

Cosa si vince

Se sarà esibito il codice, ogni scontrino genererà in automatico biglietti virtuali. Quanti? Uno ogni euro di spesa. Si conteranno anche i centesimi, con l’arrotondamento per cifre superiori a 0,49. Per essere più chiari: una spesa di 5 euro e 50 centesimi dà diritto a 6 biglietti, mentre a una spesa di 5 euro e 49 centesimi saranno assegnati 5 biglietti. Le estrazioni ordinarie premiano solo i consumatori con 5 mila euro (7 estrazioni ogni settimana), 30 mila euro (tre estrazioni al mese) e un milione di euro (una volta l’anno). Si partecipa a queste estrazioni anche pagano in contanti. Per chi invece sceglie metodi di pagamento cashless (bancomat, carte e smart payment) si aggiungono i premi “zerocontanti” sia per il consumatore sia per l’esercente. Stiamo parlando di quindici premi da 25 mila e 5 mila euro a settimana rispettivamente per consumatore ed esercente, di dieci premi da 100 mila e 20 mila euro ogni mese, e infine di un premio da 5 milioni di euro per il consumatore (e un milione per l’esercente) ogni anno.

Come iscriversi