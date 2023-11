Maltempo, il giorno dopo il disastro: intere aree senza acqua e luce, centinaia di sfollati

maltempo toscana

Squadre di soccorsi in azione per tutta la notte nei territori alluvionati – in particolare a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata e Montemurlo – per liberare gli edifici e le strade allagati. Tante le criticità riscontrate a causa della furia dell’acqua, del fango e del vento che si è abbattuta sulla Toscana nelle scorse ore: in vaste zone è mancata per molte ore acqua ed energia elettrica a causa dell’allagamento degli impianti. Sono esondati tre corsi d’acqua: Bisenzio, Marina e Fosso Reale, allagando circa 800 ettari di territorio.

A Seano la situazione più grave: qui squadre di soccorritori con gommoni e idrovore sono state impegnate tutta la notte, soprattutto per garantire il funzionamento dell’impianto di acqua potabile. In generale, come ha confermato il presidente Giani, “sono 9mila le utenze disalimentate”.

“Oggi è una giornata importante per risolvere ancora le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato – aggiunge il presidente Giani -. In arrivo anche la colonna mobile del dipartimento nazionale di Protezione civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Umbria e Lazio che ringraziamo di cuore per il grande supporto”.

Maltempo in toscana – Giani

La notte degli sfollati e i soccorsi

Il presidente della Regione, Eugenio Giani riferisce che ci sono 150 evacuati ospitati allo Spazio Reale di Campi Bisenzio, circa 20 a Stabbia (Cerreto Guidi), altri 20 ospitati alla Villa Medicea La Magia di Quarrata.

Tra i numerosi interventi di soccorso alla popolazione, anche quello a un neonato e a tutta la sua famiglia. Personale dei vigili del fuoco fluviale supportati dal mezzo anfibio, a Quarrata, hanno portato via il piccolo insieme ai due genitori e ai nonni.

Maltempo in Toscana, i soccorsi

A Oste di Montemurlo, nel Pratese, sempre ieri i volontari della Protezione civile comunale hanno portato in salvo una bambina di 3 anni che, come riferito dal Comune, “vive al quarto piano di una palazzina di via Pomeria a Oste ed è costretta, a causa di una patologia, a rimanere attaccata ad un apparecchiatura salvavita. A causa del prolungarsi dell’interruzione dell’energia elettrica, la bambina rischiava la vita, così la protezione civile di Montemurlo ha preferito trasferire la piccola e la sua famiglia al centro di prima accoglienza della Misericordia di Montemurlo, dove il macchinario è stato ricollegato all’alimentazione elettrica».

Nelle ultime dodici ore 617 vigili del fuoco, al lavoro con 143 automezzi, hanno svolto 1.500 interventi in particolar modo le province di Firenze, Pisa e successivamente anche quelle di Prato, Pistoia e Livorno. “Il Centro operativo nazionale di Roma, regia di ogni emergenza – si legge in un comunicato – ha potenziato il dispositivo di soccorso locale mobilitando risorse anche da fuori regione con moduli di contrasto al rischio acquatico, sommozzatori e quattro mezzi anfibi provenienti dal Lazio, Piemonte, Umbria, Calabria, Campania, Marche, Basilicata, Lombardia e Puglia».

Nel dettaglio: “213 vigili del fuoco sono al lavoro nella provincia di Firenze, 158 in quella di Pisa, 104 a Pistoia e 142 nella provincia di Prato. Dei 1.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso a persone in difficoltà”.

Emergenza anche sul fronte rifiuti

Una ulteriore criticità è quella che riguarda i rifiuti, visto il significativo ed imprevisto incremento: “Sto lavorando ad una ordinanza per la gestione dei rifiuti e delle terre di scavo – ha detto Giani – per fronteggiare anche questo aspetto, fondamentale per l’efficacia e la rapidità degli interventi, senza trascurare la tutela degli aspetti ambientali”.

Potenziata anche la presenza delle forze dell’ordine sul territorio: “Abbiamo previsto pattuglie anti sciacallaggio ad opera dei carabinieri e la polizia provinciale e locale stanno presidiando gli accessi verso Campi”, ha detto la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino.