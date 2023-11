Maltempo, la notte dopo il disastro: intere aree senza acqua e luce, centinaia di sfollati

maltempo toscana

Squadre di soccorsi in azione per tutta la notte nei territori alluvionati – in particolare a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata e Montemurlo – per liberare gli edifici e le strade allagati. Tante le criticità riscontrate a causa della furia dell’acqua, del fango e del vento che si è abbattuta sulla Toscana nelle scorse ore: in vaste zone è mancata per molte ore acqua ed energia elettrica a causa dell’allagamento degli impianti. Sono esondati tre corsi d’acqua: Bisenzio, Marina e Fosso Reale, allagando circa 800 ettari di territorio.

A Seano la situazione più grave: qui squadre di soccorritori con gommoni e idrovore sono state impegnate tutta la notte, soprattutto per garantire il funzionamento dell’impianto di acqua potabile. In generale, come ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, “nell’area metropolitana ci sono più di settemila famiglie al buio. Altre tremila completamente isolate”.

Maltempo in toscana – Giani

La notte degli sfollati e i soccorsi

Il presidente della Regione, Eugenio Giani riferisce che ci sono 150 evacuati ospitati allo Spazio Reale di Campi Bisenzio, circa 20 a Stabbia (Cerreto Guidi), altri 20 ospitati alla Villa Medicea La Magia di Quarrata.

Nelle ultime dodici ore 617 vigili del fuoco, al lavoro con 143 automezzi, hanno svolto 1.500 interventi in particolar modo le province di Firenze, Pisa e successivamente anche quelle di Prato, Pistoia e Livorno. “Il Centro operativo nazionale di Roma, regia di ogni emergenza – si legge in un comunicato – ha potenziato il dispositivo di soccorso locale mobilitando risorse anche da fuori regione con moduli di contrasto al rischio acquatico, sommozzatori e quattro mezzi anfibi provenienti dal Lazio, Piemonte, Umbria, Calabria, Campania, Marche, Basilicata, Lombardia e Puglia».

Nel dettaglio: “213 vigili del fuoco sono al lavoro nella provincia di Firenze, 158 in quella di Pisa, 104 a Pistoia e 142 nella provincia di Prato. Dei 1.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso a persone in difficoltà”.

Emergenza anche sul fronte rifiuti

Una ulteriore criticità è quella che riguarda i rifiuti, visto il significativo ed imprevisto incremento: “Sto lavorando ad una ordinanza per la gestione dei rifiuti e delle terre di scavo – ha detto Giani – per fronteggiare anche questo aspetto, fondamentale per l’efficacia e la rapidità degli interventi, senza trascurare la tutela degli aspetti ambientali”.

Potenziata anche la presenza delle forze dell’ordine sul territorio: “Abbiamo previsto pattuglie anti sciacallaggio ad opera dei carabinieri e la polizia provinciale e locale stanno presidiando gli accessi verso Campi”, ha detto la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino.