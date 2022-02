Film “Cyrano” di Joe Wright

Annunciate, lo scorso 8 febbraio, le nomination alla 94esima edizione degli Academy Awards, i Premi Oscar 2022. Grande la soddisfazione per il cinema italiano, che vede schierati, in lizza, tre dei suoi talenti: Paolo Sorrentino, nella sezione Miglior film straniero, con E’ stata la mano di Dio (che per la stessa sezione è già stato premiato per il suo La Grande bellezza); Enrico Casarosa, nella sezione Miglior film d’animazione, con Luca; per i Migliori Costumi a Massimo Cantini Parrini, realizzati insieme a Jaqueline Durran, per il film Cyrano, di Joe Wright (regista che ha diretto nel 2012 Anna Karenina, che ha vinto proprio il Premio Oscar 2013 per i Migliori Costumi, firmati da Jaqueline Durran), presentato in anteprima europea alla Festa del Cinema di Roma 2021 e girato in gran parte in Sicilia nell’ottobre 2020.

Si tratta della seconda candidatura per il noto costumista fiorentino, che nel suo palmarès ha già un Premio Oscar per i costumi di scena del film Pinocchio, di Matteo Garrone (regista con il quale ha realizzato anche i film Il racconto dei racconti e Dogman, che gli sono valsi molti premi, tra cui 6 David di Donatello).

Diplomato all’istituto d’arte di Porta Romana e laureato in Cultura e Stilismo della moda all’Università di Firenze, Massimo Cantini Parrini sta rivelando un talento sempre più apprezzato dal pubblico e dalla critica: una maestria costruita in anni di studio e di lavoro a fianco a nomi prestigiosi nel campo del costume designer, come Piero Tosi e la Premio Oscar Gabriella Pescucci.

I vincitori dei Premi Oscar 2022 saranno annunciati la notte del 27 marzo prossimo, al Dolby Theathre di Los Angeles.