Muoversi in Toscana, nuove funzioni per la app di infomobilità regionale

La app di infomobilità della Regione Toscana cambia veste e si arricchisce di nuove funzionalità.

Grazie alla funzione ‘Nelle vicinanze’, ad esempio, sarà possibile vedere le fermate bus più vicine e i tempi di arrivo del mezzo. Questo anche grazie ai sistemi di georeferenziazione adesso presenti sugli autobus del servizio pubblico.

E se c’è traffico, grazie alle nuove funzioni, gli utenti potranno valutare itinerari alternativi direttamente dalla stessa interfaccia.

Si potenzia, insomma, il servizio di infomobilità fortemente voluto dalla Regione Toscana che si compone, oltre app già scaricabile nella sua versione aggiornata su tutti gli store Ios e Android, anche di un portale web con travel planner, un notiziario web ed uno radiofonico, di tre canali social (Facebook, Twitter, Telegram) nei quali la comunicazione è costruita appositamente per raggiungere target diversi e diversificati.

Tornando alle novità della nuova app, grande attenzione è stata data al modulo green per rendere l’utente che sceglie forme di mobilità sostenibili consapevole del proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente. E questo vale soprattutto per i tragitti casa-scuola-lavoro ma anche per gli spostamenti per fini turistici.

Tra le implementazioni della nuova app, infatti, trovano spazio anche suggerimenti per scoprire le bellezze della nostra regione: itinerari, musei, mostre. Questo grazie alla collaborazione con Visituscany, sito ufficiale del turismo in Toscana.

La comunicazione digitale si conferma al centro della strategia regionale per la mobilità , in questa app infatti ci sono apposite sezioni dedicate alle news in tempo reale grazie alle quali l’utente può sapere subito se il proprio treno è in orario o in ritardo a causa di un guasto o di un inconveniente tecnico, o se il traghetto per Portoferraio è stato cancellato causa maltempo.

Tutto ciò si aggiunge alle funzioni basilari della app Muoversi in Toscana: la possibilità di inviare segnalazioni, trovare e salvare un itinerario di viaggio, visualizzarlo sulla mappa e conoscere i dettagli delle linee e delle corse da utilizzare, registrarsi e memorizzare fermate, stazioni, linee e corse di utilizzo più frequente, ricevendo informazioni specifiche e in tempo reale.

Ecco in sintesi le funzioni della app