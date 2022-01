Music Pool a febbraio porta i giovani talenti italiani del jazz in Toscana

Matteo Bortone No Land’s

Sono quattro i concerti di Music Pool in programma dal 6 al 20 febbraio 2022 a Pisa, Firenze e Marcialla in collaborazione con Pisa Jazz e il Teatro Regina Margherita di Marcialla.

Domenica 6 febbraio al Teatro Sant’Andrea di Pisa si esibirà No Land’s la nuova formazione del contrabbassista pugliese Matteo Bortone (‘TOP JAZZ Miglior Nuovo Talento italiano 2015’), nata dal nucleo dei Travelers, quartetto franco/italiano attivo da 12 anni con due dischi e numerosi riconoscimenti da critica francese e italiana. Radicati in un jazz contemporaneo con sonorità pop/rock, la musica di No Land’s esplora ambienti acustici ed elettrici/elettronici, echi di drone music e passaggi cantautorali, articolando un processo di ricerca che parte da una scrittura che si concentra sui singoli ma che ha la sua forza nel suono collettivo, costruito sapientemente negli anni.

Simone Graziano e Claudia Caldarano, foto di Emanuele Meschini

Sabato 12 febbraio in Sala Vanni a Firenze saliranno per primi sul palco gli Aida una giovane band fiorentina composta da 4 amici che amano definirsi un po’ indie, fra chitarre e urli intimi. Hanno da poco esordito con il loro primo singolo “Già cala il sole” (distribuzione Black Candy Produzioni / Believe) prodotto dal Maestro Pellegrini.

Dopo gli Aida suonerà Cosimo Bitossi in arte Boisié che intraprende il suo primo percorso da solista nel gennaio del 2021, scegliendo di partire da solo accompagnato da una chitarra e qualche pensiero intimo, un po’ dolce, un po’ amaro. Dopo un anno di scrittura e incisioni, anticipato da 2 singoli “Sole negli occhi” & “Luna” esce con il suo EP d’esordio “Mezzanotte” prodotto da Nicolò Fontana & Arturo De Biasi, che ama definire come una lettera di 5 brani in cui ha disteso il suo cuore per celebrare il dolore e il suo tenero amore per quei ricordi, la nostalgia e quei pensieri notturni che ci portano in luoghi della nostra coscienza così liberi e inesplorati, così dolorosi e meravigliosi.

Sabato 19 febbraio al Teatro Regina Margherita di Marcialla si esibirà Michelangelo Scandroglio. A due anni dall’uscita di “In the Eyes of the Whale”, suo primo lavoro discografico, Michelangelo Scandroglio guarda verso nuovi orizzonti seguito da una formazione internazionale di giovani talenti. Un concerto che rappresenta un momento di passaggio dove verranno eseguiti brani inediti che faranno parte della prossima uscita discografica. Michelangelo Scandroglio, appena ventenne, è considerato una delle più importanti promesse del Jazz Italiano.

Domenica 20 febbraio al Teatro Sant’Andrea di Pisa in concerto Simone Graziano & Claudia Caldarano in “Piano solo Corpo solo”. Piano solo Corpo solo è una performance/concerto in cui i due artisti ricreano nel suono e nel movimento la condizione intima e solitaria della musica “da camera”, per stabilire un contatto sottile ad personam in uno spazio pubblico, un’esecuzione riservata e intima per un vasto pubblico di singoli. La musica dello spettacolo nasce durante il lockdown ed è stata registrata nel disco “Embracing The Future” edito da Auand Records, vincitore dell’Honorable Mentions del magazine newyorchese “The New York City Jazz Records”.

Michelangelo Scandroglio

Biglietti: € 12 intero / € 10 ridotto soci Exwide, soci arci / € 5 ridotto studenti

Info: www.eventimusicpool.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it Prevendite disponibili su oooh.events e su www.eventimusicpool.it.