Nobile di Montepulciano, 30 anni di assaggi e nuove annate

L’anteprima 2023 del Vino Nobile di Montepulciano

Trent’anni e non sentirli: la prima Docg d’Italia, il Vino Nobile di Montepulciano, si prepara ad affrontare le Anteprime di Toscana con nuovo slancio. Per il trentennale rilancia con un nuovo format. Accanto ai tradizionali desk di assaggio, sono in programma anche quattro momenti di approfondimento su altrettanti temi legati alla Denominazione.

L’appuntamento torna in Fortezza a Montepulciano da sabato 10 a lunedì 12 febbraio. I produttori faranno conoscere le nuove annate in commercio dal 2024: il Vino Nobile 2021 e la Riserva 2020. Tanti esperti e wine lovers anche dall’estero per questo evento annuale.

“Il vino italiano sta attraversando molte sfide, soprattutto in ambito internazionale, ma non dobbiamo dimenticarci del mercato interno. Nel 2023 a Montepulciano abbiamo avuto un record di presenze turistiche e di conseguenza una forte crescita di consumo interno del nostro vino, oltre che di visite in cantina con l’enoturismo che si conferma traino per tutto il territorio. Per questo eventi come l’Anteprima devono essere ripensati come motore dell’economia locale ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere le attività del territorio, ma soprattutto ripensare con un nuovo format l’iniziativa” commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi.

Il Nobile di Montepulciano detta quindi la linea come fu nel 1994 quando per la prima volta quando furono invitati alcuni giornalisti del settore e operatori per presentare le nuove annate. Da quel momento l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano è diventato un modello di promozione del vino italiano.

Il programma dell’Anteprima

L’Anteprima del Vino Nobile si aprirà ufficialmente sabato 10 febbraio con le tre giornate destinate a pubblico e operatori che si concluderanno con lunedì 12 febbraio. Sabato nello specifico gli orari saranno dalle 14 alle 19 mentre domenica e lunedì dalle 12 alle 19.

Oltre alla degustazione al banco dei produttori, sono in programma quattro masterclass tematiche gratuite, ma su prenotazione. La prima è in programma per sabato 10 febbraio alle ore 15 a cura di Fisar, delegazione Valdichiana, con Nicola Masiello.

Accessi e masterclass tematiche

Domenica 11 febbraio alle ore 15 sarà Ais Toscana con il suo presidente Cristiano Cini a proporre una masterclass. Lunedì 12 febbraio alle ore 14.30 sarà la volta di Onav con Andrea Frassineti e alle 17 Fis Toscana con Paolo Cepollaro.

Tutte le informazioni sono consultabili sul portale ufficiale. La giornata di sabato 17 febbraio invece sarà aperta solo alla stampa accreditata con la proclamazione delle stelle. Il rating all’annata sarà calcolato con un giudizio da 1 a 5 stelle per la vendemmia 2021 in commercio da quest’anno.

A Montepulciano in occasione dell’anteprima i ristoranti, i negozi del centro storico e i musei, saranno aperti al pubblico proponendo una veste di festa. Per l’occasione anche la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana promuoverà dei pacchetti speciali per scoprire il territorio. I negozi parteciperanno al concorso “Belle Vetrine” con allestimenti a tema vino.

L’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano rientra come di consueto nella Settimana delle “Anteprime di Toscana” che verrà inaugurata da PrimAnteprima, l’evento promosso da Regione Toscana insieme alla Camera di Commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

PrimAnteprima 2024 – giornata dedicata agli addetti ai lavori e alla stampa di settore – è in programma il 14 febbraio presso la sede fiorentina della Camera di Commercio.